Из Одессы в Варну. Почему Румыния не слишком заинтересована в построении важной для Украины дороги

Сегодня дорога в Варну проходит через Молдавию и занимает более 10 часов

Украина и Болгария планируют строительство дороги из Одессы в Варну. Об этом договорились президенты Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Дорога между Одесской областью, Рени и Варной пройдет через территорию Румынии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Бойко Борисов заверил, что Болгария заинтересована в развитии такого европейского коридора, который будет пролегать через Болгарию и Румынию в Украину, и в строительстве моста, который позволит соединить Одесский регион с Болгарской Варной и Бургасом. Но для реализации этого проекта не хватает третьей подписи - румынской стороны.

Румыния не заинтересована в потере экономических отношений с Молдавией, которая зарабатывает на транзите

"Карта, которую показал президент, это карта важного моста, но здесь не хватает румынской подписи. Это очень важный коридор. Если им ехать в Софию, это путь в Европу. Строительство не будет очень дорогим. Это будет общественное частное партнерство или совместный фонд трех государств", - сообщил Борисов.

Переговоры с официальным Бухарестом ведутся, отметил премьер-министр Болгарии.

Сегодня путь в Варну проходит через румынские Галац и Брэилу, а дорога занимает более 10 часов.

Румыния не заинтересована в строительстве такой дороги из Одессы в Варну через свою территорию, отметил эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава. Эта дорога, прежде всего, для грузовиков. Сейчас поток такого транспорта идет через территорию Молдавии, и румынскую сторону это полностью устраивает, добавил эксперт.

"Румыния выступает против того, чтобы строить мост через Дунай между Румынией и Украиной. Румыния заинтересована, чтобы транзит шел через территорию Молдавии, соответственно, стимулируя развитие экономики республики. Румыния в близких отношениях с Молдавией. Если будет сообщение между Украиной и Румынией, Молдавия останется без заработка на транзите", - отметил Кава.

У Евросоюза есть возможность повлиять на позицию Румынии в этом вопросе, отметил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта Борис Козырь.

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Если Евросоюз частично возьмет на себя финансовые обязательства по реализации этого проекта, это также подтолкнет Румынию скорее дать согласие на этот проект, добавил депутат.

На днях в Карпатах открыли новый Бескидский тоннель. Он является вторым по длине в Украине и имеет для страны стратегическое значение - является важной составляющей для экспорта украинских товаров в Евросоюз.