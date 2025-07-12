Помощь на детей в многодетных семьях: кто имеет право и как оформить, размер, за что могут лишить
Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях (Фото: charleingracia/unsplash)
Денежная помощь назначается семье в случае рождения третьего ребенка или двух и более детей, в результате чего семья приобрела статус многодетной. Чтобы оформить помощь, одному из родителей необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
Какая семья считается многодетной
Многодетной семья считается после рождения третьего ребенка, если дети не достигли 18 лет или учатся до 23 лет.
Документы, подтверждающие статус — удостоверение или справка установленной формы.
Многодетные семьи имеют право на ежемесячную государственную помощь на детей. Порядок ее предоставления определен постановлением КМУ от
Кто имеет право на помощь
Помощь назначается:
▪ одному из родителей, постоянно проживающих с ребенком;
▪ гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;
▪ беженцам и лицам, нуждающимся в дополнительной защите.
Какие документы нужны
Необходимые документы:
▪ заявление установленной формы;
▪ документ, удостоверяющий личность заявителя;
▪ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
▪ свидетельства о рождении всех детей;
▪ удостоверение родителей многодетной семьи;
▪ удостоверение ребенка из многодетной семьи (с 6-летнего возраста);
▪ или справка о статусе многодетной семьи и ребенка — в случае отсутствия удостоверений;
▪ дополнительные документы — по требованию уполномоченного органа.
Важно знать, что при назначении помощи не учитывается среднемесячный совокупный доход семьи.
Какой размер помощи и где ее получить
Размер пособия: 2100 грн ежемесячно — на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет.
Выплата осуществляется через:
▪ отделения АО Укрпочта;
▪ лицевой счет в уполномоченном банке.
Срок выплаты помощи — с месяца обращения до достижения ребенком 6 лет.
В случае рождения двойни — выплата на каждого ребенка.
Помощь не назначается, если семья получает базовую социальную помощь в соответствии с постановлением КМУ № 371 от 25.03.2025.
Когда прекращают помощь и можно ли возобновить
Основания для прекращения помощи:
▪ лишение родительских прав;
▪ нецелевое использование средств;
▪ устройство ребенка на полное государственное содержание;
▪ смерть ребенка или получателя;
▪ потеря статуса многодетной семьи;
▪ зачисление ребенка в интернат с круглосуточным пребыванием;
▪ другие основания, предусмотренные законодательством.
Выплату можно возобновить в случае продления действия удостоверений или справок, если перерыв не превышает 4 месяца.
В случае выявления недостоверной информации, излишне уплаченные средства возвращаются добровольно или по решению суда.