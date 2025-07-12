Помощь на детей в многодетных семьях: кто имеет право и как оформить, размер, за что могут лишить

Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях (Фото: charleingracia/unsplash)

Денежная помощь назначается семье в случае рождения третьего ребенка или двух и более детей, в результате чего семья приобрела статус многодетной. Чтобы оформить помощь, одному из родителей необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Какая семья считается многодетной

Многодетной семья считается после рождения третьего ребенка, если дети не достигли 18 лет или учатся до 23 лет.

Документы, подтверждающие статус — удостоверение или справка установленной формы.

Многодетные семьи имеют право на ежемесячную государственную помощь на детей. Порядок ее предоставления определен постановлением КМУ от 13.03.2019 № 250.

Кто имеет право на помощь

Помощь назначается:

▪ одному из родителей, постоянно проживающих с ребенком;

▪ гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;

▪ беженцам и лицам, нуждающимся в дополнительной защите.

Какие документы нужны

Необходимые документы:

▪ заявление установленной формы;

▪ документ, удостоверяющий личность заявителя;

▪ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

▪ свидетельства о рождении всех детей;

▪ удостоверение родителей многодетной семьи;

▪ удостоверение ребенка из многодетной семьи (с 6-летнего возраста);

▪ или справка о статусе многодетной семьи и ребенка — в случае отсутствия удостоверений;

▪ дополнительные документы — по требованию уполномоченного органа.

Важно знать, что при назначении помощи не учитывается среднемесячный совокупный доход семьи.

Какой размер помощи и где ее получить

Размер пособия: 2100 грн ежемесячно — на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет.

Выплата осуществляется через:

▪ отделения АО Укрпочта;

▪ лицевой счет в уполномоченном банке.

Срок выплаты помощи — с месяца обращения до достижения ребенком 6 лет.

В случае рождения двойни — выплата на каждого ребенка.

Помощь не назначается, если семья получает базовую социальную помощь в соответствии с постановлением КМУ № 371 от 25.03.2025.

Когда прекращают помощь и можно ли возобновить

Основания для прекращения помощи:

▪ лишение родительских прав;

▪ нецелевое использование средств;

▪ устройство ребенка на полное государственное содержание;

▪ смерть ребенка или получателя;

▪ потеря статуса многодетной семьи;

▪ зачисление ребенка в интернат с круглосуточным пребыванием;

▪ другие основания, предусмотренные законодательством.

Выплату можно возобновить в случае продления действия удостоверений или справок, если перерыв не превышает 4 месяца.

В случае выявления недостоверной информации, излишне уплаченные средства возвращаются добровольно или по решению суда.