НАТО рассматривает передачу Украине истребителей МиГ-29 и F-16 — Bloomberg 29 ноября, 11:26 Истребитель F-16 (Фото:ultramac/flickr.com)

Лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале полномасштабной российской агрессии, сообщило агентство Bloomberg.

Как пишет в своей колонке для агентства американский отставной адмирал Джеймс Ставридис, на фоне массированных ракетных атак со стороны РФ Запад должен увеличить свою поддержку украинских усилий по противовоздушной обороне.

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Ставридис предполагает, что Украина может получить еще больше высокотехнологичных ракетных комплексов класса «воздух-поверхность», системы Patriot и, возможно, тактические истребители.

«Лидеры в столицах стран НАТО также пересматривают идею, от которой отказались в первые дни войны: предоставить либо истребители МиГ-29 советских времен (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F-16 — простой в освоении многоцелевой истребитель», — пишет он.

Ставридис подчеркнул, что без таких мер воздушная война и дальше будет идти в пользу Путина.

В сентябре издание Politico со ссылкой на источники писало, что Украина уже публично не просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle, но надеется договориться о поставках, изменив тактику переговоров.

Как сообщал The Spectator со ссылкой на анонимные источники, Польше с подачи США решили не передавать Украине истребители МиГ-29 в мае этого года после негласного вмешательства Китая. По данным собеседника издания, Вашингтон и Пекин договорились, что если США не допустят отправки польских истребителей Киеву, то Китай сделает все возможное, чтобы «обезвредить ядерную угрозу» со стороны России на оперативном уровне.