Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink 10 ноября, 21:13 Терминалы Starlink для Украины (Фото:Михаил Федоров / Telegram)

Польша предоставила Украине еще 1570 систем спутниковой связи Starlink. Это поможет поддерживать связь там, где телекоммуникационная инфраструктура была повреждена в результате боевых действий.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает — в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому правительство снабдит страну публичными точками WI-FI, где люди смогут быть на связи.

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«Также часть терминалов передадим гражданским администрациям на деоккупированные территории. Кроме того, обеспечим ими Укрзализныцю, чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет», — добавил министр.

Федоров отметил, что с начала полномасштабного вторжения при содействии Министерства цифровой трансформации от партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink. Из них 5 тысяч при поддержке правительства Польши.

«Благодарю польское правительство за постоянную поддержку и группу логистических компаний ZAMMLER за бесплатную доставку новой партии терминалов в Украину», — подытожил Михаил Федоров.