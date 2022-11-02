Илон Маск, Starlink и космос. Что затеяла Россия 2 ноября, 07:13 Эксклюзив НВ

Россия стала первой страной в истории, которая пригрозила «Звездными войнами»

Россия пыталась лишить Украину доступа к Интернету в начале войны, пока киевские IТ-специалисты не нашли обходной путь, подключившись к спутниковой системе Илона Маска Starlink, крупнейшей в мире. Сегодня тысячи старлинковских спутниковых тарелок или «трансиверов» разбросаны по всей Украине и обеспечивают телекоммуникационные услуги обычных граждан, больниц, правительства и военных. Starlink принадлежит и управляется частной ракетной компанией Маска SpaceX, которая обеспечивает спутниковое покрытие в 40 странах. Но 27 октября Россия пригрозила атаковать эти и другие «квазикоммерческие» спутники, поскольку те помогают Украине в военных действиях. Соединенные Штаты ответили, что любые спутниковые атаки приведут к контратакам. В этом месяце путинская война распространилась на космическое пространство.

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Большинство людей не осознают, насколько коммерциализированным и военизированным стал космос или что он вот-вот может стать полем битвы. И Россия, и Соединенные Штаты обладают значительными наступательными возможностями в небе, как и Китай, а также десятки других стран. Каждый спутник, независимо от того, используется ли он в коммерческих, военных или научных целях, по сути, представляет собой беспилотную космическую станцию, оснащенную технологиями, которая вращается вокруг Земли для выполнения определенных задач.

По состоянию на весну 2022 года на орбите находилось почти 5 500 активных спутников, и, по оценкам, к 2030 году будет запущено еще 58 000. Подавляющее большинство из них работает на высоте 350 миль над Землей и используется в научных, геолого-геофизических или телекоммуникационных целях. Но есть и десятки военных спутников, которые работают на больших высотах, обеспечивая наблюдение, навигацию, разведку.

В этом месяце Россия стала первой страной в истории, которая пригрозила «Звездными войнами»