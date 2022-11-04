В Украине с конца октября перестали работать 1300 терминалов Starlink — CNN

4 ноября, 19:36
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Щенки рядом с терминалом Starlink в районе освобожденного Лимана Донецкой области, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Щенки рядом с терминалом Starlink в районе освобожденного Лимана Донецкой области, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

С 24 октября в Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink, сообщает CNN в пятницу, 4 ноября, со ссылкой на два неназванных источника.

Один из собеседников телеканала назвал отключения «огромной проблемой» и заявил, что терминалы якобы были отключены из-за отсутствие финансирования. Высокопоставленный украинский чиновник также подтвердил отключения.

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По данным канала, отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которая Украина в марте купила у британской компании и использовала для боевых операций.

«По словам проинформированного лица, SpaceX взимала с украинской армии 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждый из 1300 терминалов продолжал работать, и к сентябрю общая стоимость увеличилась почти до 20 млн долларов… В конце концов они больше не могли позволить себе оплату», — пишет CNN.

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В материале сказано, что в начале октября Министерство обороны Украины обратилось к британским коллегам и попросило оплатить месячный счет в размере 3,25 млн долларов. Британский чиновник заявил, что после переговоров между министерствами было принято решение, что «есть более приоритетные военные возможности».

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По словам чиновника, Великобритания поддерживает работу ряда терминалов, которые «имеют непосредственное тактическое значение для украинских военных», и «определяет приоритетность новых запросов» с точки зрения их важности для защиты Украины от полномасштабного российского вторжения.

Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск говорил, что из более 25 тысяч терминалов, которые сейчас в Украине, менее 11 тысяч платят за обслуживание.

Ранее Маск заявил, что SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование терминалов, который компания направляла в Пентагон в сентябре — еще до начала публикации бизнесменом скандальных твитов о «мирном плане» для Украины. В компании Маска сообщали, что использование Starlink в Украине будет стоить еще более $120 млн до конца года и около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

Маск позже писал в Twitter, что еще до ответа Пентагона обещал министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, что SpaceX в любом случае не отключила бы Starlink.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина находится в прямом контакте с Маском для обсуждения оплаты терминалов Starlink и нашла по меньшей мере три источника финансирования.

В первые дни полномасштабной войны Федоров обратился к Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   CNN SpaceX Илон Маск Starlink Война России против Украины

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