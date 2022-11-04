В Украине с конца октября перестали работать 1300 терминалов Starlink — CNN 4 ноября, 19:36 Щенки рядом с терминалом Starlink в районе освобожденного Лимана Донецкой области, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

С 24 октября в Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink, сообщает CNN в пятницу, 4 ноября, со ссылкой на два неназванных источника.

Один из собеседников телеканала назвал отключения «огромной проблемой» и заявил, что терминалы якобы были отключены из-за отсутствие финансирования. Высокопоставленный украинский чиновник также подтвердил отключения.



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По данным канала, отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которая Украина в марте купила у британской компании и использовала для боевых операций.

«По словам проинформированного лица, SpaceX взимала с украинской армии 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждый из 1300 терминалов продолжал работать, и к сентябрю общая стоимость увеличилась почти до 20 млн долларов… В конце концов они больше не могли позволить себе оплату», — пишет CNN.

В материале сказано, что в начале октября Министерство обороны Украины обратилось к британским коллегам и попросило оплатить месячный счет в размере 3,25 млн долларов. Британский чиновник заявил, что после переговоров между министерствами было принято решение, что «есть более приоритетные военные возможности».

По словам чиновника, Великобритания поддерживает работу ряда терминалов, которые «имеют непосредственное тактическое значение для украинских военных», и «определяет приоритетность новых запросов» с точки зрения их важности для защиты Украины от полномасштабного российского вторжения.

Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск говорил, что из более 25 тысяч терминалов, которые сейчас в Украине, менее 11 тысяч платят за обслуживание.

Ранее Маск заявил, что SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование терминалов, который компания направляла в Пентагон в сентябре — еще до начала публикации бизнесменом скандальных твитов о «мирном плане» для Украины. В компании Маска сообщали, что использование Starlink в Украине будет стоить еще более $120 млн до конца года и около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.



Маск позже писал в Twitter, что еще до ответа Пентагона обещал министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, что SpaceX в любом случае не отключила бы Starlink.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина находится в прямом контакте с Маском для обсуждения оплаты терминалов Starlink и нашла по меньшей мере три источника финансирования.



В первые дни полномасштабной войны Федоров обратился к Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.