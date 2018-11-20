Политики инвестируют в интернет. Как защититься от манипуляций в соцсетях

Стать бототроллем в социальных сетях можно за 1000 грн, рассказал руководитель программ новых медиа общественной организации Интернюз-Украина Виталий Мороз. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Электорат в соцсетях

По словам эксперта, накануне украинских выборов в 2019 году такой способ воздействия на общественное мнение начал только усиливаться. Политики инвестируют большие деньги в интернет, ведь понимают, что там есть активный электорат, который может влиять на свое окружение. Однако эти потенциальные избиратели плохо реагируют на политическую рекламу, ведь имеют собственное мнение.

Наиболее распространенной манипуляцией является влияние через условных лидеров мнений

Поэтому партии придумывают способы, как повлиять на них, говорит медиаэксперт. Мороз добавляет, что сегодня вакансии тролля в соцсетях, например, Facebook, Twitter, Instagram можно без проблем найти в открытом доступе на сайтах по поиску работы.

"Создавались фейковые аккаунты, которые могли похищать фотографии реальных людей и менять имя. Часто пользователи замечали фейковые аккаунты и об этом говорили. В интернете уже появились объявления, в частности, на OLX, в которых предлагают дать доступ к своему аккаунту на Facebook за 1000 грн в месяц", - сказал Мороз.

Типы манипуляторов

Как рассказал медиаэксперт, существует несколько типов так называемых манипулятивных троллей. Первый, то есть классический, это люди, которые комментируют и создают контент в пользу определенных политиков или партий. Работа в интеренете для них - это заработок.

Это настоящие публичные люди, которые получают деньги за свои посты, в которых не прямо, однако рекламируют, определенное лицо или политическое движение. Они также комментируют посты и различные сообщения. На все есть соответствующая цена, которая зависит от уровня публичности самого лица.

Второй тип - это полуавтоматизированные системы, а именно боты. Люди сдают в оредну свой аккаунт в соцсети за соответствующую сумму. Это может быть от 500 до 1000 грн в месяц и выше. При этом программа анализирует данные ваших друзей - таргетирует, направляет им рекламу, которая будет иметь наибольшее влияние персонально на этого человека.

Третий тип - простые пользователи, у которых покупают доступ к аккаунту и через них происходит определенная политическая активность. Актуальными также остаются фейковые страницы, добавил Виталий Мороз.

Влияние через лидеров мнений

Социальные сети стали фактически средствами массовой информации, по крайней мере, по своему содержанию, говорит политтехнолог и политический консультант Павел Кругляковский. По его словам, эти платформы в будущем могут стать основными каналами, откуда СМИ будут получать информацию. Ведь уже сейчас редакторы и журналисты часто находят информационные поводы именно там.

Манипуляции общественным мнением в интернете очень опасны. По мнению Кругляковского, накануне выборов наиболее распространенной манипуляцией является именно влияние через условных лидеров мнений. То есть, первый вид троллей по классификации медиаэксперта Виталия Мороза.

"Пользователи социальных сетей не очень дисциплинированные как избиратели. Там сидят лидеры мнений. Это канал коммуникации, эксклюзивной информации. А потом ее уже подхватывают СМИ", - отметил Кругляковский.

Смотрите также

Технологически влиять через соцсети проще, ведь они не регулируются законодательством и никаких требований к тексту или видео нет.

Что рекомендуют для защиты аккаунтов

Прежде всего, чтобы защитить себя в соцсетях, нужно обязательно проверять, каким приложениям вы предоставили доступ к управлению своими персональными данными, рассказал эксперт по онлайн-коммуникаций, управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций PlusOne DA и редактор онлайн-издания Watcher.com.ua Максим Саваневский.

Соцсети в будущем могут стать основным первоисточником информации для СМИ

По его словам, многие приложения, которые собирали данные, например, в Facebook уже не пропускаются через систему авторизации соцсети, однако они все еще есть, а данные пользователя в них могут храниться неопределенное время.

"Надо использовать двухфакторную авторизацию, привязывать номер телефона. А в настройках applications можно посмотреть список приложений, которым вы дали доступ к вашему аккаунту в Facebook", - сказал Саваневский.

В выводах делегации Национального демократического института и Европарламента, которые проводили оценку предвыборной среды в Украине с 12 до 17 ноября 2018 года, говорится, что вероятность вмешательства России в выборы - один из ключевых вызовов президентской избирательной кампании Украины в 2019 году.

Смотрите также

В марте 2018 года стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы во время избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.