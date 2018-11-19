19 ноября 2018, понедельник

Блогер Волох оправдал коррупцию во власти. В Сети ему уже придумали министерство

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Блогер Волох оправдал коррупцию во власти. В Сети ему уже придумали министерство
Tim Zlatkin via Facebook

Блогер и бизнесмен Карл Волох попытался оправдать воровство власти необычным аргументом. Пользователям Сети он не понравился.

Он написал, что власть вынуждена воровать, чтобы на эти деньги хоть как-то противостоять путинско-олигархическим информационным войскам.

В Сети приняли такое заявление с иронией.

Пожалуйста не останавливайся, продолжай.

Новая интерпретация мема "бо Путін нападе" 

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 Хотябы временно признать.

Нельзя было не вспомнить мем из ходячих мертвецов. Вынуждены, Карл!

Фото: Tim Zlatkin

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