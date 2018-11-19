Блогер Волох оправдал коррупцию во власти. В Сети ему уже придумали министерство

Блогер и бизнесмен Карл Волох попытался оправдать воровство власти необычным аргументом. Пользователям Сети он не понравился.
Он написал, что власть вынуждена воровать, чтобы на эти деньги хоть как-то противостоять путинско-олигархическим информационным войскам.
В Сети приняли такое заявление с иронией.
Пожалуйста не останавливайся, продолжай.
Новая интерпретация мема "бо Путін нападе"
В сетевом противостоянии сторонников Тимошенко-Порошенко ничья.
Хотябы временно признать.
Нельзя было не вспомнить мем из ходячих мертвецов. Вынуждены, Карл!
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