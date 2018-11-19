Что рекомендуют в Европарламенте для обеспечения прозрачных выборов в Украине

Facebook должен открыть офис в Украине, чтобы бороться с дезинформацией, рекомендуют наблюдатели

Для обеспечения прозрачных и демократических выборов в Украине необходимо провести ряд реформ. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что рекомендуют Украине в Европарламенте

В Украине необходимо провести реформу избирательного законодательства, принять меры для предотвращения кибервторжения в выборы, а также других форм гибридного воздействия. Необходимо достичь согласия между участниками избирательной гонки об отказе от технологий, которые могут обострить конфликты внутри общества, говорится в обнародованных на днях выводах делегации Национального демократического института и Европарламента.

Делегация оценивала предвыборную среду в Украине с 12 до 17 ноября этого года. Выводы миссии содержат 51 рекомендацию для улучшения избирательного процесса.

Недопущение разделения общества

Вероятность вмешательства России в выборы - один из ключевых рисков президентской избирательной кампании Украины в следующем году.

Трудовые мигранты должны принять участие в избирательном процессе в Украине

Поэтому в предвыборный период Украине необходимо не допустить разделения общества, иначе этим обязательно воспользуется Россия, сказал президент Национального демократического института Дерек Митчелл.

Пропагандистские ресурсы нецелесообразно просто блокировать или закрывать. Нужно искать другие методы в борьбе с дезинформацией, соблюдая баланс между свободой слова и правдивостью. Такое заявление сделал вице-президент Института мира, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, свобода слова важна, ее нельзя ограничивать. Но одновременно он признает реальный вред от российской пропаганды. Бывший посол считает, что внешнее воздействие на информационное пространство необходимо контролировать.

Политическая реклама

Необходимо бороться с политической коррупцией, и все кандидаты в президенты должны иметь равный доступ к средствам массовой информации, отметила региональный директор программ региона Евразии Национального демократического института Лора Джуэтт.

"Нужно поддержать финансирование общественного вещания в Украине. Facebook должен ввести офис в Украине, чтобы бороться с дезинформацией. Традиционные СМИ или цифровые должны отмечать, что это именно политическая реклама", - сказала Джуэтт.

Новое избирательное право

Участники мониторинга призывают принять новое избирательное законодательство, предоставить право переселенцам голосовать, обеспечить инклюзивность выборов, то есть, равное участие в избирательной кампании представителей различных групп населения. Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что Верховная Рада имеет достаточно времени для того, чтобы принять закон, который позволит внутренне перемещенным лицам и трудовым мигрантам принять участие в избирательном процессе в Украине.

Эксперты будут мониторить предвыборную кампанию в Украине, а также сами выборы президента 31 марта следующего года. Парламентские же выборы состоятся осенью.