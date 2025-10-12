В Днепре в руках 15-летнего мальчика взорвался боеприпас, полиция задержала мужчину

12 октября, 19:27
Полиция задержала мужчину, который передал 15-летнему подростку боеприпас (Фото: Нацполиция Львова / Facebook)

В центре Днепра в руках 15-летнего мальчика взорвался боеприпас. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Там отметили, что инцидент произошел 11 октября примерно в 19:40 в Соборном районе города. По предварительной информации, 24-летний мужчина на площади Успенской передал подростку рычаг от запала типа УЗРГМ, который предназначен для ручной осколочной гранаты.

Боеприпас взорвался в руках мальчика, в результате чего тот получил ранения. Подростка госпитализировали.

24-летнего мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Боеприпасы Подозрение Взрыв гранаты Гранаты Город Днепр Дети Подростки Взрывчатка

Поделиться:

