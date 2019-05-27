Полгода ареста в Египте: в Украину вернулись пятеро моряков 27 мая, 21:57 Цей матеріал також доступний українською marinetraffic.com marinetraffic.com

В понедельник, 27 мая, в Украину вернулись пятеро из 17 украинских моряков с танкера Sea Shark, который полгода назад задержали в Египте за незаконное пересечение границы.

Как сообщает ТСН, четверо украинцев прилетели в Одессу, еще один — в Херсон. Еще четверо моряков приедут завтра, 28 мая.

Капитан судна Виталий Нестеренко и еще восемь моряков до сих пор находятся на военной базе в порту Айн-Сохна близ Каира. Пока неизвестно, когда планируется их возвращение.

Члены экипажа Sea Shark рассказали, что им пришлось пережить худшие шесть месяцев ареста. На украинцев постоянно оказывали психологическое давление, держали на однообразном пайке и ограничивали передвижение. За время ареста двое моряков пережили прединсультное состояние.

«Самый тяжелый период был когда экипаж разбили по группам и закрыли уже в помещениях, не дали свободного перемещения по судну и начали уже применять силу. Такого, честно говоря, не встречал в своей практике», — рассказал старпом Геннадий Навоенко.

Капитан судна объявил голодовку. Он рассказал, что его могут физически ликвидировать как свидетеля инцидента разгрузки нефти.

«Я переживаю, что меня могут отравить. Это не паранойя, я знаю просто как все произошло — египетские военные украли у нашей компании 70 миллионов долларов, это очень большая сумма и я как свидетель им мешаю», — рассказал он.

Напомним, что капитан Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

Судно было задержано в декабре 2018 года компетентными органами Египта за нарушение границы.

Посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark.