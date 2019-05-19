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Украинское посольство требует объяснений относительно ситуации с удержанием танкера с 17-ю украинцами

19 мая, 14:17
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Украинское посольство требует объяснений относительно ситуации с удержанием танкера с 17-ю украинцами - фото

НВ

Посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков.

Об этом Украинской правде сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Посольство направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, и разрешить посещение судна консульскими должностными лицами», — сообщил он.

Посольству также поручили безотлагательно совершить действия по урегулированию ситуации.

Ранее капитан Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

«Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружено людьми, которые работают на флоте», — заявил он.

Теги:   Танкер Египет

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