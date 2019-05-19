В МИД раскрыли детали задержания танкера с украинцами в Египте 19 мая, 15:45 1931 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Подробности инцидента с задержанием судна с украинцами в территориальных водах Египта рассказал директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Сотрудник Министерства иностранных дел дал комментарий агентству УНИАН.

Задержанное египетскими властями судно Sea Shark с украинцами на борту совершает морские перевозки под флагом Панамы.

«По информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, в дипломатическое учреждение обратился член экипажа судна Sea Shark и сообщил, что указанное судно было задержано компетентными органами Египта за нарушение границы Египта», — сказал Погорельцев.

По его информации, капитан судна Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. К тому времени судно находилось в порту Беренис, который находится в подчинении Министерства обороны Египта.

«В связи с упомянутым правонарушением египетской стороной был выставлен штраф компании-судовладельцу, а паспортные документы членов экипажа изъяты», — заявил Погорельцев.

Он добавил, что обращения компании-судовладельца в компетентные органы АРЕ о замене экипажа (у 11 из 17 украинских моряков закончились контракты) египетской стороной удовлетворены не были. Египетская сторона, несмотря на декларируемое отсутствие претензий, намеренно затягивала это дело.

В конце концов, 25 апреля после получения соответствующего разрешения Военно-морских сил Египта судно Sea Shark снялось с якоря в порту Беренис и отбыло в сопровождении ВМС Египта в порт Айн-Сохна, который расположен в 100 км от Каира, где должно была состояться замена членов экипажа.

Однако 27 апреля, после прибытия судна в порт Айн-Сохна, военной прокуратурой АРЕ было выдвинуто требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае ее утечки в акваторию.

«По словам капитана судна Виталия Нестеренко, члены экипажа считают решение прокуратуры незаконным и отказываются его выполнять, а представители ВМС АРЕ, со своей стороны, не предоставляют разрешение на замену экипажа, пока с судна не будет разгружена имеющаяся нефть», — сообщил Погорельцев.

Сейчас запросы посольства находятся на рассмотрении египетской стороны.

Напомним, посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков.