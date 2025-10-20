В Укргидрометцентре рассказали, где следует ждать заморозков на этой неделе и насколько позже прогреется воздух даже в северных областях (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра, рассказала NV, следует ли ждать от последних дней октября заморозков, и произойдет ли в стране последний предзимний всплеск теплой погоды.

Ближайшие ночи станут самыми прохладными на этой неделе: температура воздуха по стране в темное время суток будет в пределах +1…+6 градусов, а в отдельных регионах даже ожидаются заморозки.

Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

В частности в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях, а 23 октября и дальше на восток, могут быть заморозки в воздухе 0…-5 градусов, предупреждает эксперт.

Дневная температура 21 октября будет в пределах +6…+13 градусов. «А вот 22−23 октября на западе и юге страны днем будет немножечко теплее — изменятся воздушные потоки, они уже будут иметь южную составляющую, — пояснила специалист, — Поэтому там приземный слой воздуха прогреется до +16».

В конце недели в южном регионе станет еще теплее, — до +18. Да и в большинстве регионов будет +9…+15.

«Пока наслаждаемся относительно комфортной осенней погодой, как для этого времени года», — резюмировала синоптик. К тому же, будет сухо.

Небольшие дожди возможны еще 21 октября, но и то на левобережной части страны, — это остатки циклона, который путешествовал по стране в течение выходных, и уже отходит в восточном направлении. «Ночью 22 октября только на востоке страны местами небольшие дожди, иногда могут быть даже с мокрым снегом. Но он будет только пролетать, об образовании никакого снежного покрова речь не идет», — подчеркнула Птуха. Исключение — высокогорье Карпат: там заснежило после прохождения атмосферных фронтов на выходных.

Погода изменится 24 октября: ночью в западных областях, а днем в целом по Украине, кроме востока, будет дождливо. 25-го, в субботу, мокро будет в левобережной части страны, в частности на востоке и юго-востоке. Зато в западных областях, на севере и в центре в тот день снова выглянет солнышко.

В Киеве и области сухо, дождь будет идти только 24 октября. Температура воздуха постепенно будет повышаться. Ночные показатели в ближайшие трое суток будут в пределах +3…+5, затем +7…+9.

Днем в столице и регионе сначала будет до +10, затем до +12, а 24−25 октября — +12…+14 градусов.

Начало ноября в Украине также может быть немного теплее климатической нормы, прогнозируют в Укргидрометцентре.

Как сообщала ранее Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, метеорологическая осень пришла в столицу 24 сентября, а это на неделю позже климатической нормы.

Начало метеорологической осени характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов. Ранее всего метеорологическая осень началась в Киеве в 1993 году — 25 августа, а позже всего — 15 октября в 2020 году.