От -3 до +20. Синоптики сообщили о колебаниях температуры в течение недели и где ожидаются дожди и грозы в Украине

Похолодание принесло в Украину ощутимое снижение температуры воздуха и дожди, местами с мокрым снегом. В дальнейшем ожидаются колебания температуры.

По прогнозу синоптиков, в течение текущей недели погода в Украине будет находиться под влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Благодаря ветрам с юга и юго-запада, в страну зайдет влажная и теплая воздушная масса средиземноморского происхождения. Местами потеплеет до +20 градусов. Во всех областях ожидаются дожди, местами интенсивные и с грозами.

Реклама

В понедельник, 20 октября, дождливая погода под влиянием малоподвижного циклона ожидается в северных, центральных и восточных областях, местами возможен туман. На западе и юге преимущественно без осадков. Ветер предполагается северо-западный, на востоке юго-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха в западных регионах -3 +2 градуса, на остальных территориях +2 +7 градуса, дневная +5 +10 градусов, в Крыму до +12 градусов.

Во вторник, 21 октября, ночью дождливая погода будет удерживаться в северных, центральных, восточных регионах, днем осадки не предвидятся по всей Украине. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западных регионах днем юго-восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха на западе -2 +3 градуса, в остальных регионах +1 +6 градусов, дневная +7 +12 градусов.

В среду, 22 октября, небольшой дождь ожидается в западных регионах, умеренные дожди пройдут в северных областях утром и днем, на остальной территории страны без существенных осадков. Местами ночью и в первой половине дня туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 — 10 м/с, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, на Левобережье местами около 0, дневная +8 +13 градусов, на юге и в Крыму +12 +17 градусов.

В четверг, 23 октября, неустойчивая и дождливая погода под влиянием атмосферного фронта с юго-запада предполагается в большинстве областей страны. Значительные дожди ожидаются в южных и центральных областях, без существенных осадков только в западных регионах. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, на востоке юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, на юге +8 +13 градусов, дневная +9 +16 градусов, в Крыму местами до +20 градусов.

В пятницу, 24 октября, дожди пройдут в восточных и западных областях, днем осадки также возможны на севере страны. Местами предполагается туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +12 +17 градусов.

В субботу, 25 октября, теплая и неустойчивая погода предполагается по всей стране. Везде пройдут дожди, местами значительные, на юге возможны грозы. Ветер преимущественно южный/юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +7 +12 градусов, дневная +10 +16 градусов, на юге Одесской области до +20 градусов.

В воскресенье, 26 октября, дождливая погода на фоне низкого атмосферного давления и циклонической деятельности сохранится в большинстве областей. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в южной части юго-западный, 9 — 14 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +9 +14 градусов, на юге +13 +18 градусов.