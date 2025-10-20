Начнет теплеть. Где в Украине ожидаются ночные заморозки -5 градусов, дожди и повышение температуры воздуха до +15

Погода в Украине в течение текущей недели будет с колебаниями температуры от заморозков до ощутимого потепления.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где во вторник, 21 октября потеплеет до +15 градусов и в каких областях Украины ожидаются ночные заморозки и осадки.

«Завтра, 21-го октября, в Украине потеплеет. Температура воздуха в течение дня составит +9 +13 градусов, на юге и в западной части +10 +15 градусов. И только на северо-востоке еще будет холодновато, днем +7 +9 градусов. Ближайшей ночью холоднее всего будет в западных областях, заморозки 0−5 градусов, на остальной территории Украины ночью ожидается +1 +6 градусов, при прояснениях, в условиях безоблачной погоды вероятны заморозки 0−3 градуса».

Диденко предупредила, в каких областях ожидаются дожди во вторник и какая погода в этот день установится в Киеве.

«Дожди пройдут в восточных областях, в Черкасской области, в Днепре с районами, на Сумщине, Полтавщине. На остальной территории Украины — без осадков, на западе — солнечно. В Киеве во вторник осадков не предвидится. Ближайшей ночью +2 +6 градусов, завтра днем потеплеет до скромных +10 градусов, в дальнейшем по неделе — чуть выше. Понятно, что при +12 +16 градусах в квартирах слабое утешение от +12 +16 на улице. Главное, что до первого ноября ожидаются периоды с потеплением на улицах».