Погода в конце октября. Синоптик спрогнозировала, где в Украине будут дожди с туманами и когда потеплеет

Согласно прогнозу Наталки Диденко, ветер в Украине 29 октября будет преимущественно западного направления — то умеренный, то порывистый (Фото: kozak_7891 / depositphotos)

В среду, 29 октября, в Украине погода не претерпит особых изменений — она будет сырой, облачной, временами с прояснениями, с дождями и туманами.

Соответствующий прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«29 октября в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, от небольших до умеренных. В южной части завтра без существенных осадков, а также во второй половине дня в западных областях прояснится», — заявила она.

Реклама

Согласно прогнозу Диденко, ветер 29 октября будет преимущественно западного направления — то умеренный, то порывистый.

«Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах +3+8 градусов, завтра в течение дня составит на западе и севере Украины +7+11 градусов, на остальной территории +10+13, в южной части и на юго-востоке +13+15 градусов», — написала синоптик.

По словам Диденко, в Киеве 29 октября ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер.

«Ночью +4+7 градусов, днем в среду около +10 градусов. В дальнейшем в Украине ожидается более теплая погода, днем до +12+17 градусов, разве что в субботу градусы немного опустятся до +10+12 градусов», — подытожила она.

Читайте также: В Киеве отопление в жилых домах включат завтра

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV рассказала, что в Украине, в том числе 29 октября, еще будет удерживаться переменчивая погода — над территорией страны будут проходить атмосферные фронты с запада в восточном направлении, из-за этого иногда будет идти дождь.

«Больше всего этих дождей ожидаем на востоке, юго-востоке, ближайшей ночью даже в Луганской и Донецкой областях местами значительные дожди могут быть», — предупредила специалист. На севере, в центре и на юге Украине преимущественно будет сухо, подытожила Птуха.