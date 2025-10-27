Каким будет окончание октября и чего ожидать украинцам в первые числа ноября, NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

На рубеже октября-ноября украинцев ждет приятное осеннее потепление.

Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

28−29 октября еще будет удерживаться переменчивая погода: территорией страны будут проходить атмосферные фронты с запада в восточном направлении, из-за этого иногда будет идти дождь.

Реклама

«Больше всего этих дождей ожидаем на востоке, юго-востоке, ближайшей ночью даже в Луганской и Донецкой областях местами значительные дожди могут быть», — предупредила специалист. На севере, в центре и на юге преимущественно будет сухо.

В Карпатах на днях пройдут мокрый снег и дождь под порывы ветра 17−22 м/с, а температура воздуха ночью упадет до нуля, днем будет +1…+6. Да и в целом по западным областям местами может быть усиление ветра до 15−20 м/с.

Но начиная с 30 октября атмосферное давление пойдет вверх, и осадки постепенно будут прекращаться, добавила Птуха. Зато в это время будет ветрено.

Температура воздуха ночью сначала будет в пределах +1…+6 градусов, а 31 октября даже +3…+9 градусов в ночные часы.

Днем 28−29 октября +8…+15, на юго-востоке +10…+16, а с 30-го числа практически по всей территории Украины дневные значения повысятся на 2−4 градуса.

«В это время у нас уже будут более приятные и комфортные условия. На Закарпатье, Прикарпатье и юге даже до +18», — порадовала синоптик прогнозом потепления в последние дни октября.

1 ноября днем в северных областях местами возможен небольшой дождь. Ночью +3…+9, а днем +10…+16, на Закарпатье и юге страны ночью +6…+11, днем +13…+18 градусов.

В Киеве и области днем 28 октября небольшой дождь. Температура воздуха в темное время суток +3…+5, а днем +10…+12. Похожая картина ожидается и 29 октября. «А с 30-го числа ожидаем прояснения и погоду без осадков, воздух днем прогреется до +12...+14 градусов», — пояснила эксперт.

31 октября будет сухо, а 1 ноября днем местами может быть небольшой дождь. 31 октября ночная температура повысится до +6…+8. А вот 1 ноября в столичном регионе немного свежее: ночью +1…+3, днем +8…+10.