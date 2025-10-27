Последние дни октября. Синоптик спрогнозировала, какая будет погода в Украине и когда начнет теплеть

В Украине практически во всех регионах 28 октября будет облачно или дождливо, сообщила Наталка Диденко (Фото: Wirestock / depositphotos)

В Украине практически во всех регионах 28 октября будет облачно или дождливо. Соответствующий прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Практически повсюду 28 октября будет облачно или дождливо, то есть сыро. В Карпатах будет мокрый снег. На западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду», — написала она.

Реклама

Согласно прогнозу Диденко, 28 октября, температура воздуха в Украине составит +9…+12 °С, на западе +7…+10 °С, на юге и юго-востоке +11…+16 °С.

«В Киеве во вторник местами небольшой дождь, местами прояснения. Порывистый ветер западного направления. Ночью +5 градусов, завтра днем +10, +11 градусов», — написала она.

При этом, в Украине с ближайшего четверга, с 30 октября, наступит потепление, резюмировала Диденко.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV рассказала, что в Украине 28−29 октября еще будет удерживаться переменчивая погода — территорией страны будут проходить атмосферные фронты с запада в восточном направлении, из-за этого иногда будет идти дождь.

«Больше всего этих дождей ожидаем на востоке, юго-востоке, ближайшей ночью даже в Луганской и Донецкой областях местами значительные дожди могут быть», — предупредила специалист. На севере, в центре и на юге Украине преимущественно будет сухо, подытожила Птуха.