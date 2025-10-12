Солнце появится, но есть нюанс. Синоптики сообщили, какая погода в Украине ожидается в начале недели

12 октября, 05:26
Поделиться:
Переменная облачность в большинстве областей в начале недели в Украине (Фото: AntonMatyukha / depositphotos)

Переменная облачность в большинстве областей в начале недели в Украине (Фото: AntonMatyukha / depositphotos)

После пасмурной погоды на выходных в большинстве областей Украины в начале недели появится солнце, которое будет прятаться за облака с незначительными осадками.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в понедельник, 13 октября, будет пасмурной без прояснений только в четырех областях: Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской. Там в течение дня небо будет затянуто облаками, пройдет небольшой дождь, который на остальных территориях будет чередоваться с переменной облачностью. Самая низкая ночная температура воздуха +5 градусов в этот день ожидается на севере, самая высокая дневная — +16 градусов на юге и в Крыму.

Реклама

Какая погода в Украине будет в понедельник, 13 октября

В западных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +9 +11 градусов.

В северных областях облачно с прояснениями, местами облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +9 +11 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +9 +12 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +10 +8 градусов, дневная +14 +16 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +14 +16 градусов.

Погода 13 октября / meteo.gov.ua
Фото: Погода 13 октября / meteo.gov.ua
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Укргидрометцентр Карта Дождь Прогноз погоды Октябрь Синоптики Осадки Погода погода в Украине переменная облачность температура воздуха

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies