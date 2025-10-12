Солнце появится, но есть нюанс. Синоптики сообщили, какая погода в Украине ожидается в начале недели

После пасмурной погоды на выходных в большинстве областей Украины в начале недели появится солнце, которое будет прятаться за облака с незначительными осадками.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в понедельник, 13 октября, будет пасмурной без прояснений только в четырех областях: Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской. Там в течение дня небо будет затянуто облаками, пройдет небольшой дождь, который на остальных территориях будет чередоваться с переменной облачностью. Самая низкая ночная температура воздуха +5 градусов в этот день ожидается на севере, самая высокая дневная — +16 градусов на юге и в Крыму.

Какая погода в Украине будет в понедельник, 13 октября

В западных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +9 +11 градусов.

В северных областях облачно с прояснениями, местами облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +9 +11 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +9 +12 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +10 +8 градусов, дневная +14 +16 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +14 +16 градусов.