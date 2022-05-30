«Мародеров будет ждать Интерпол». Каждого моряка, который помогает России вывозить украинское зерно, идентифицируют — Подоляк 30 мая, 15:25 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каждый моряк, который помогает стране-агрессору России вывозить украинское зерно, будет идентифицирован и подан в международный розыск.

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«Россия продолжает вывозить в Сирию кровавое украинское зерно. Каждый моряк, участвующий в российской схеме и помогающий реализовывать имущество, полученное преступным путем, будет идентифицирован и подан в международный розыск», — написал он.

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По его словам, «в каждом порту мира мародеров будет ждать Интерпол с ордером на арест».

По данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что оккупанты уже похитили на временно захваченных территориях Украины 400−500 тыс. т зерновых культур. Также, по данным ООН, в Украине из-за развязанной Россией войны застряли 25 млн тонн зерна.



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