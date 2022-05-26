Голод как оружие. Россия создает глобальную угрозу, блокируя вывоз зерна из портов Украины, чтобы шантажировать мир — обзор СМИ 26 мая, 16:40 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Загрузка зерна в грузовик на Млюборском мукомольном комбинате в Черниговской области, 24 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Российское вторжение в Украину и блокада украинских портов оккупационными войсками привели к резкому падению экспорта зерновых. Это может вызвать глобальную продовольственную панику и мировому росту цен на продовольствие на 20−30%.

США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы. А Китай и Турция призывают создать «зеленый коридор» для экспорта украинского зерна. Россия в обмен на открытие такого коридора требует отмены некоторых санкций.

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НВ собрал реакцию СМИ на надвигающийся продовольственный кризис, вызванный действиями страны-агрессора.

Времени на то, чтобы вывезти около 22 миллионов тонн зерна из Украины перед новым урожаем, остается все меньше, поскольку Россия продолжает блокировать черноморские порты страны, заявила в среду, 25 мая, украинская депутатка Евгения Кравчук.

«У нас есть примерно полтора месяца, прежде чем мы начнем собирать новый урожай», — сказала она агентству Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума на швейцарском курорте Давос, добавив, что для хранения свежего урожая недостаточно места.

Предупреждения о глобальном продовольственном кризисе усиливаются, поскольку на Россию и Украину вместе приходится почти треть мировых поставок пшеницы, а Украина также является крупным экспортером кукурузы, ячменя, подсолнечного и рапсового масла.

Судя по новым спутниковым фотографиям крымского порта Севастополь, Россия крадет все больше украинского зерна, пока продолжает свою войну с этой страной.

На снимках видно, как два сухогруза под российским флагом швартуются и загружаются предположительно украденным украинским зерном. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «постепенной краже» украинских продуктов питания и попытках их продать. На новых изображениях от Maxar Technologies, датированных 19 и 21 мая, показаны корабли — Матрос Позынич и Матрос Кошка — пришвартованные рядом с чем-то похожим на зернохранилища, откуда зерно сиплеться с конвейера в открытый трюм.

Оба корабля уже покинули порт, согласно сайту отслеживания судов MarineTraffic.com: Матрос Позынич, плывущий через Эгейское море, утверждает, что направляется в Бейрут, а Матрос Кошка все еще находится в Черном море.

Трудно сказать наверняка, загружают ли судно украденным украинским зерном, но аннексированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственными угодьями Херсонской и Запорожской областей, расположенных непосредственно к северу.

Украинские чиновники и источники в отрасли сообщили CNN, что российские войска на оккупированных территориях опустошили несколько хранилищ и вывезли зерно на юг. Ранее в этом месяце Матрос Позынич выполнил аналогичную миссию: загрузил зерно и отплыл из Черного моря в Средиземное. Первоначально он направлялся со своим грузом в Египет, но, по словам правительства страны, после предупреждения украинских властей ему отказали во вьезде в Александрию. Ему также запретили въезд в Бейрут, а затем он пришвартовался в сирийской Латакии, где Россия годами поддерживала режим Башара Асада.

В то же время, Россия блокирует экспорт товаров Украины из ее портов, что усиливает опасения по поводу глобального продовольственного кризиса.

«Мировое сообщество должно помочь Украине разблокировать морские порты, иначе за энергетическим кризисом последует продовольственный кризис, и с ним столкнутся еще многие страны, — заявил Зеленский в субботу, 23 мая, — Россия перекрыла почти все порты и все, так сказать, морские возможности для экспорта продовольствия — нашего зерна, ячменя, подсолнечника и прочего. Много чего».

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Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций, которая помогает бороться с глобальным отсутствием продовольственной безопасности, ежегодно закупает около половины своей пшеницы в Украине и предупреждает о тяжелых последствиях, если украинские порты не будут открыты.



Washington Post — Документ разведки США свидетельствует о российской морской блокаде Украины

Мировые лидеры называют действия Кремля преднамеренной атакой на глобальную цепочку поставок продовольствия.

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Российский военно-морской флот в настоящее время эффективно контролирует все судоходство в северной трети Черного моря, что делает его небезопасным для коммерческого судоходства, согласно документу правительства США, полученному The Washington Post.

В документе, основанном на недавно рассекреченных разведывательных данных, проанализирована активность российского военно-морского флота на участках южного побережья Украины и Крымского полуострова, которые Россия оккупировала и аннексировала в 2014 году. Блокада, последовавшая за вторжением России в феврале, остановила гражданское морское судоходство, «блокируя украинский сельскохозяйственный экспорт и создавая угрозу мировым поставкам продовольствия», — заявил официальный представитель США, который на условиях анонимности описал разведданные.

«Влияние действий России нельзя недооценивать, поскольку морской экспорт Украины жизненно важен для глобальной продовольственной безопасности. Украина обеспечивает около 10 процентов мирового экспорта пшеницы, и подавляющая часть этого экспорта — примерно 95% в 2020 году — отправляется через порты Черного моря», — заявил чиновник.

В последние дни мировые лидеры предупреждали, что российская блокада представляет собой одну из самых серьезных угроз глобальной стабильности с начала войны. Украина — это глобальная продовольственная корзина. Страна является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, четвертым по величине экспортером кукурузы и пятым по величине экспортером пшеницы.

Выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Украине заблокировано 20 миллионов тонн пшеницы. Россия намеренно бомбила украинские зерновые склады и «задерживает свой собственный экспорт продовольствия в качестве формы шантажа», сказала она, «сдерживая поставки для повышения мировых цен или торгуя пшеницей в обмен на политическую поддержку. Это использование голода и зерна для обретения власти».

Политически нестабильные страны особенно уязвимы, сказала фон дер Ляйен, отметив, что цены на хлеб в Ливане выросли на 70 процентов, а поставки продовольствия из Одессы в Сомали прекратились из-за действий России.

В течение нескольких недель президент Украины Владимир Зеленский призывал западные державы прорвать блокаду.

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Но у западных стран мало вариантов прекращения российской блокады. У Соединенных Штатов нет судов в Черном море, заявил журналистам на пресс-конференции в Пентагоне в понедельник председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Администрация Байдена решительно сопротивляется любому прямому военному вмешательству в войну.

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Украинские военные добились заметных успехов против российского флота, потопив черноморский флагманский корабль Москва с некоторой помощью разведданных, предоставленных Соединенными Штатами. Но этих ударов оказалось недостаточно, чтобы вновь открыть украинские порты.

Европейская комиссия предложила экспортировать украинскую пшеницу и другие зерновые по железной дороге, автомобильным или речным транспортом. Но неясно, как союзные силы могут защитить эти поставки от нападения России.

Дания планирует отправить в Украину противокорабельные ракеты Гарпун и пусковую установку, которые могут помочь прорвать блокаду и возобновить экспорт продовольствия. Но, по мнению военных экспертов, могут потребоваться месяцы, чтобы обучить украинских военнослужащих тому, как использовать это оружие и интегрировать его в береговую оборону страны.

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«В результате российской агрессии глобальная нехватка продовольствия увеличивается, а цены на продовольствие растут, что усугубляет страдания и лишения миллионов уязвимых людей по всему миру, — сказал Карпентер (посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер — ред.), отметив, что, по оценкам Всемирной продовольственной программы, война может стать причиной «острой нехватки продовольствия» для еще 47 миллионов людей во всем мире.

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Российские чиновники отрицают, что пытаются перекрыть украинский экспорт, и обвиняют западные санкции в перебоях с глобальными поставками продовольствия.

«Эти запреты за один день разрушили долгосрочные, удобные, комфортные транспортно-логистические цепочки», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Омане в начале этого месяца.

Не предоставив никаких доказательств в поддержку своих утверждений, Лавров обвинил украинские власти в том, что они отказываются «выпустить из своих портов десятки судов, в том числе те, которые доставляют пшеницу в различные части мира. Они даже закрыли свои порты, заминировав выходы, что сделало невозможным выход этих судов».

Институт Ближнего Востока, беспартийный аналитический центр в Вашингтоне, на прошлой неделе обвинил Россию в нарушении международного соглашения, которое позволяет Турции регулировать транзит военных кораблей во время войны через турецкие проливы, соединяющие Черное и Эгейское моря.

Турция ввела в действие Конвенцию Монтрё через четыре дня после вторжения России в Украину, что не позволило России ввести больше военных кораблей в Черное море, но Москва обошла соглашение, используя торговые суда, которым не запрещено движение по водным путям, для снабжения своих военных операций в Украине, выяснил институт, ссылаясь на анализ военно-морского движения.

В докладе Россия также обвиняется в краже украинского зерна «в промышленных масштабах» и использовании прибыли для финансирования войны.

«Абсурдно, что России позволили использовать коммерческую торговлю в качестве оружия, незаконно блокировав Одесский и Черноморский порты, а также получив прибыль от продажи украденного украинского зерна, вывезенного из оккупированного украинского порта», — пишут авторы доклада.

New York Times — Война вызывает опасения голода, поскольку Россия перекрывает кислород украинским фермам и экспорту

Страх перед глобальным продовольственным кризисом усиливается по мере того, как российские атаки на возможности Украины производить и экспортировать зерновые перекрывают одну из мировых житниц, подпитывая обвинения в том, что президент Владимир Путин использует продовольствие в качестве нового мощного оружия в своей трехмесячной войне.

Мировые лидеры призвали во вторник, 24 мая, к международным действиям по доставке 20 миллионов тонн зерна, которые сейчас застряли в Украине, предсказывая, что альтернативой может стать голод в одних странах и политические беспорядки в других, что вероятно будет самым серьезным глобальным последствием нападения России на соседнюю страну. На Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, где беспокойство по поводу последствий войны затмило почти все остальные вопросы, спикеры использовали апокалиптический язык, чтобы описать угрозу.

«Это идеальный шторм внутри идеального шторма», — сказал Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы, агентства ООН. Назвав ситуацию «абсолютно критической», он предупредил: «У нас будет голод по всему миру».

Мировая сеть распределения продовольствия уже имела проблемы из-за сбоев, связанных с пандемией, а экспорт из Украины, которая обычно входит в число крупнейших мировых поставщиков, резко упал из-за войны. Россия захватила несколько черноморских портов страны и заблокировала остальные, захватив грузовые суда с кукурузой, пшеницей, семенами подсолнечника, ячменем и овсом.

Российские силы взяли под свой контроль некоторые из самых продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины, разрушили украинскую инфраструктуру, которая имеет жизненно важное значение для выращивания и транспортировки зерна, и забросали поля ферм взрывчаткой.

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Продовольственный кризис занял центральное место в Давосе, где президент Польши Анджей Дуда предупредил, что голод в Африке и в других местах вызовет поток миграции в Европу, где свежи воспоминания о волне миграции 2015−2016 годов, которая стала испытанием для единства в ЕС и усилила ксенофобские националистические движения.

На Украину и Россию обычно приходится около четверти зерна, продаваемого на международном уровне. В последние годы Украина экспортировала в среднем около 3,5 млн тонн в месяц. В марте было отгружено всего 300 тысяч тонн, хотя экспорт несколько восстановился до более миллиона тонн в апреле и может достичь 1,5 миллиона тонн в мае, сказал Роман Сластон, руководитель группы агропромышленности Украины.

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Западные чиновники распространяют предложения по вывозу зерна из Украины, например, чтобы несколько стран направили военные корабли для сопровождения грузовых судов из украинских портов и прорыва блокады, но это чревато опасностью резкой конфронтации с российскими судами. Отправка кораблей из стран НАТО считается особенно рискованной — как и отвергнутая идея о том, чтобы члены НАТО установили бесполетную зону, чтобы российские военные самолеты не приближались к Украине — поэтому много разговоров было об участии стран, не входящих в альянс.

Но Столтенберг, глава НАТО, предупредил, что прорвать блокаду Черного моря будет очень трудно.

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Украина продолжает перевозить зерно по суше через Европу, и ведется работа по расширению таких маршрутов, сказали фон дер Ляйен и Сластон, но сделать это в масштабе, достаточном, чтобы заменить морские перевозки, будет очень сложно. Железные дороги в Восточной Европе используют разную ширину колеи, что означает смену оборудования при движении на большие расстояния, а многие украинские железные дороги, автомагистрали и мосты были повреждены в результате атак России.

Один фермер сказал, что он потерял 50 вагонов с зерном, когда его груз застрял между российскими авиаударами впереди и позади поезда.

Но проблема не ограничивается судоходством — война сама по себе сильно ослабила сельское хозяйство. В некоторых местах война просто сделала работу слишком опасной. В других случаях российские удары по топливным складам лишили фермеров возможности заводить свои тракторы.

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И, пожалуй, больше всего пугают бесчисленные мины, оставленные отступающими российскими войсками, особенно на севере. Украинская ассоциация саперов, группа, занимающаяся обнаружением и обезвреживанием взрывчатых веществ, утверждает, что почти 45 процентов проинспектированных ею полей в Киевской и Черниговской областях были заминированы.

Горди Зибринг, фермер, живущий недалеко от белорусской границы, сказал, что украинские военные власти предупредили его, что он не может засеять ближайшие к границе поля из-за минной опасности, а это означает, что он не смог засеять от 8 до 10 процентов своих полей. Соседним фермерам приходится гораздо хуже, сказал он, потому что российские мины сделали более двух третей их полей слишком опасными для использования.

«Если они находятся на расстоянии от 10 до 15 километров, они могут запускать мины из артиллерии, — сказал он, — Эти мины имеют небольшие парашюты и приземляются в полях, и имеют датчики, которые позже вызывают детонацию. Они действительно вызывают хаос».

Эксперты говорят, что еще одна угроза мировым поставкам заключается в том, что страны будут накапливать собственные запасы продовольствия.

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До войны засухи в Северной Америке и на Африканском Роге, неурожаи в Китае и Франции и пандемия уже истощали запасы продовольствия, делая мир необычайно уязвимым. По данным Международного валютного фонда, к декабрю мировые цены на пшеницу выросли примерно на 80 процентов чуть более чем за год.

Bloomberg — Украинские отгрузки зерна столкнулись с нехваткой мощностей в польских портах

Польский оператор терминалов для навалочных грузов предупредил, что в настоящее время невозможно полностью перенаправить поставки украинской сельскохозяйственной продукции после того, как Россия заблокировала украинские порты на Черном море, что является ужасным прогнозом для мирового рынка продуктов питания.

OT Logistics SA заявила, что ее портовые объекты в Свиноуйсьце и Гдыне на побережье Балтийского моря уже работают на полную мощность. Некоторые клиенты также вносят предоплату за швартовку своих кораблей в будущем. Компания оценивает мощность своих балтийских терминалов примерно в 1,6 млн тонн в месяц.

Около 80% украинского экспорта зерна должно будет проходить через Польшу из-за войны, что делает страну-члена Европейского Союза ключевой транспортной страной для одного из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции, заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица ежедневной газете Puls Biznesu.

Помимо проблем с разной шириной железнодорожных путей на польско-украинской границе, существует также проблема наличия достаточной мощности для отправки зерна в третьи страны из портов Балтийского моря.

«Сейчас мы столкнулись с необходимостью транспортировки около 25 млн тонн сельхозпродукции из Украины, — заявил во вторник заместитель генерального директора Камиль Джедынак, — У Польши нет пропускной способности для такого количества как в портах, так и на железнодорожных терминалах у границ».

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OT Logistics работает с правительствами для облегчения поставок украинского зерна. Компания также сталкивается с повышенным спросом на портовые услуги со стороны клиентов, стремящихся заменить заблокированные поставки железной руды из Украины и угля из России другими зарубежными поставками.

Щецинская компания, расположенная в Польше, рассматривает возможность новых инвестиций в расширение своих портов, но ее высокий долг и юридический конфликт с фондами Allianz SE из-за доли в хорватском порту заставляют ее проявлять осторожность. Она хочет заключить долгосрочные сделки с украинскими поставщиками и ждет, пока правительство доработает планы маршрутов транспортировки зерна и угля.

«Мы помогаем украинским клиентам, чем можем, поскольку они спешат сократить объемы хранения перед сбором урожая, — сказал Джедынак, — Но рынок полностью изменился».

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