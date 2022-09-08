«Живой щит». Под Херсоном россияне обстреливают авто людей и готовят провокацию с детьми — Минобороны 8 сентября, 17:00 Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Оккупанты ввели строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами на территории Херсонской области.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

«В частности, российские военнослужащие обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, приближающиеся к наведенным понтонным переправам», — рассказала она.

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Кроме того, по словам Маляр, российские оккупанты используют учебные и детские заведения на временно оккупированных украинских территориях для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ.

«Не исключено, что они могут использовать и детей с теми же целями в качестве «живого щита», — добавила она.

7 сентября бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван заявил, что контрнаступление Украины на юге разворачивается успешно и если не произойдет неожиданных поворотов, украинские силы уже к октябрю могут деоккупировать Херсон.

В тот же день издание CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины сообщило, что Вооруженные силы Украины планируют освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области, включая Херсон и Новую Каховку, до конца 2022 года.

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