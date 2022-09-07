«У россиян большая проблема». Украина может деоккупировать Херсон до зимы — французский генерал 7 сентября, 23:55 Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван считает, что контрнаступление Украины на юге разворачивается успешно и если не произойдет неожиданных поворотов, украинские силы уже к октябрю могут деоккупировать Херсон.

В интервью France 24 он заявил, что Украина методично готовилась к контрнаступлению, что можно увидеть из ее предыдущих действий: уничтожение складов и командных пунктов российских войск посредством дальнобойного оружия, а также деятельности партизанского движения.

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«Россияне, похоже, удивлены использованными методами. Разрушение складов боеприпасов и логистических пунктов, прежде всего железной дороги, существенно их пошатнуло. Теперь, если войска, размещенные к западу от Днепра, не будут получать снарядов, они не смогут обороняться. Если они больше не получают запасов, это для некоторых подразделений будет критическим», — отмечает Тринкван.

Он также считает, что многие российские солдаты предпочитают бегство с поля боя, чем сопротивление, поскольку некоторые из них «находятся на поле боя четыре-пять месяцев, не были заменены и, наверное, находятся в плохой форме».

«Сейчас у россиян большая проблема с человеческими ресурсами. Они пытаются набрать много людей, но Путин, не желающий объявлять войну, не может издать указ о мобилизации. Он хочет и дальше производить впечатление, что все идет нормально», — утверждает генерал.

По мнению Тринквана, «к зиме украинцы могут взять под контроль весь правый берег Днепра включительно с городом Херсон».

«Не будем забывать, что город быстро был захвачен в результате внезапного нападения в начале марта, но население вообще не в восторге от российской оккупации», — заявил он.

7 августа издание CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины сообщило, что Вооруженные силы Украины планируют освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области, включая Херсон и Новую Каховку, до конца 2022 года.

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