Это нервирует Кремль. Зачем Путину Херсон и Новая Каховка 1 сентября, 12:22

Херсонская область для Владимира Путина — это, уверен, область выживания. Область выживания его планов по морской блокаде Украины

Информация о возможном успешном контрнаступлении украинских войск на южном направлении отвергалась и отвергается российскими политиками и пропагандистами как некая альтернативная реальность — такого не может быть просто потому, что не может быть никогда. И даже после вынужденного признания Минобороны РФ «попытки наступления», мы видим с какой нервозностью в Москве реагируют на сам шанс потери контроля над Херсонской областью, а это, думаю, свидетельствует о важности региона для Кремля, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Херсонская область для Владимира Путина — это, уверен, область выживания. Область выживания его планов по морской блокаде Украины. Область выживания надежд, что удастся оккупировать весь украинский юг и отрезать Украину от моря. Область выживания оккупированного Крыма. На последнем остановимся.

Когда в 2014 году в Кремле было принято решение об оккупации и аннексии полуострова, я среди прочих экспертов задавался простыми вопросами. Неужели Владимир Путин не понимает, что Крым — не остров и никогда в своей истории не существовал без неразрывной связи с материком? Неужели Владимир Путин не понимает, что Перекоп Крыму не заменит никакой мост? Неужели Владимир Путин не понимает, чем XXI век отличается от екатерининского прошлого Крыма?

И дело даже не в том, что императрица вначале установила контроль над материком вокруг полуострова — нынешними южными землями Украины, а уж затем принялась за сам Крым. А в том, что за несколько веков изменилось и количество населения, и экономические потребности населения. Проще говоря — Крым не проживет без воды из Днепра. Путин, похоже, всего этого не понимал.

Крым не проживет без воды из Днепра

Мы не раз имели возможность убедиться, что со способностью задавать вопросы о последствиях тех или иных своих действий у российской власти были проблемы. Но когда поняли — сделали выводы, похоже, отнюдь не в пользу здравого смысла. Потому что здравый смысл мог нашептывать крамольную мысль о том, что оккупация Крыма — несмотря на возросший рейтинг Владимира Путина — изначально была банальной политической глупостью.

А стремление доказать, что это не глупость, а политический успех, привело к решению оккупировать весь украинский юг. Восстановить, так сказать, историческую связь Крыма с материком — только противоположным образом. Включить и сам материк в состав России. Именно поэтому все последние месяцы мы слышим разговоры о возможности проведения в Херсонской и Запорожской областях «референдумов» о присоединении к России.

И именно поэтому в Москве и слышать не хотят, что могут проиграть битву за Херсон. И уж тем более битву за Новую Каховку. Битву за днепровскую воду. Именно поэтому для российской пропаганды сейчас важно «не обращать внимания» на заявления украинских политиков о том, что Киев будет продолжать стремиться к восстановлению территориальной целостности страны, к деоккупации юга.

В виртуальной политической реальности Кремля Россия «пришла навсегда» и не отдаст своей «области выживания». Но это — реальность прошлых лет. Реальность, которая позволяла агрессивным империям захватывать чужие земли и диктовать свои правила. А война, которую Россия начала против Украины, — это война XXI века. Уверен, в этой войне агрессор начинает проигрывать.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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