Под Днепром пронесся смерч — видео
В Павлоградском районе Днепропетровской
области вечером в среду, 22 мая, пронесся смерч.
Как сообщает Павлоград.dp.ua, редкое для этого
региона природное явление увидели в районе села Богуслав.
Начальник регионального центра гидрометеорологии
Василий Гринчак пояснил, что в Днепропетровской области смерч фиксируют не чаще
чем раз в 20 лет.
«На видео не видно, чтобы воронка
закручивалась, перемещалась. Также не видно, чтобы в ней были какие-то
предметы. Скорее всего, эта воронка не достигала земли», — сказал он.
По словам эксперта, в связи с глобальным
потеплением смерчи все чаще возникают на территориях, где их раньше не было.
Напомним, что 16 мая в поселке Городница
Житомирской области ураган-смерч повалил
100 гектаров леса.
23 мая по территории международного
аэропорта Одессы пронесся смерч.