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Под Днепром пронесся смерч — видео

Вчера, 22:49
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Под Днепром пронесся смерч — видео - фото

кадр видео Независимый портал/Youtube

В Павлоградском районе Днепропетровской области вечером в среду, 22 мая, пронесся смерч.

Как сообщает Павлоград.dp.ua, редкое для этого региона природное явление увидели в районе села Богуслав.

Начальник регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак пояснил, что в Днепропетровской области смерч фиксируют не чаще чем раз в 20 лет.

«На видео не видно, чтобы воронка закручивалась, перемещалась. Также не видно, чтобы в ней были какие-то предметы. Скорее всего, эта воронка не достигала земли», — сказал он.

По словам эксперта, в связи с глобальным потеплением смерчи все чаще возникают на территориях, где их раньше не было.

Напомним, что 16 мая в поселке Городница Житомирской области ураган-смерч повалил 100 гектаров леса.

23 мая по территории международного аэропорта Одессы пронесся смерч.

Теги:   Павлоград Днепропетровская область Смерч

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