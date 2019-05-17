Сергей Фурса
Когда Зеленский станет президентом
Кристина Бердинских
И Зеленский не знает. Кого увидим в новой Раде
Александр Лиев
Наглый Кремль. Как все-таки Путин аннексировал Крым?
Сергей Фурса
Убер, который мы заслужили
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В Житомирской области смерч «снес» 100 гектаров леса

Сегодня, 19:40
180
Цей матеріал також доступний українською
В Житомирской области смерч «снес» 100 гектаров леса - фото

Пресс-служба Житомирского ОУЛОХ

Смерч повредил 100 гектаров леса

В поселке Городница Житомирской области ураган-смерч повалил 100 гектаров леса.

Об этом сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Смерч пронесся через Городницу в четверг, 16 мая. Лиственные и хвойные насаждения, а также теплицы были уничтожены в считанные минуты.

По оценке лесхоза, гибель такого количества деревьев можно квалифицировать как чрезвычайную ситуацию местного масштаба.

Напомним, 16 мая в отдельных районах Житомирской области пронесся ураган и выпал град, а в районе трассы Киев-Чоп видели смерч.

Теги:   Смерч Житомирская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 13:35

img
Луценко и "амбарная книга" Партии регионов. Главное из интервью спецпрокурора Сергея Горбатюка
Политика

Сегодня, 18:51

img
Первый заместитель главы СБУ Демчина подал в отставку
Страны

Сегодня, 06:06

img
Суд постановил частично рассекретить доклад Мюллера

ТОП 3

События

Сегодня, 12:49

img
Выходные в июне - 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
15858
События

Вчера, 04:18

img
Коломойский вернулся в Украину
10702
События

Вчера, 11:17

img
В Киеве водитель автобуса разогнал торговцев, "оккупировавших" остановку - видео
7774