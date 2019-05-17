В Житомирской области смерч «снес» 100 гектаров леса
В поселке Городница Житомирской области ураган-смерч повалил 100 гектаров леса.
Об этом сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Смерч пронесся через Городницу в четверг, 16 мая. Лиственные и хвойные насаждения, а также теплицы были уничтожены в считанные минуты.
По оценке лесхоза, гибель такого количества деревьев можно квалифицировать как чрезвычайную ситуацию местного масштаба.
Напомним, 16 мая в отдельных районах Житомирской области пронесся ураган и выпал град, а в районе трассы Киев-Чоп видели смерч.