В Житомирской области смерч «снес» 100 гектаров леса Сегодня, 19:40 180 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Житомирского ОУЛОХ Смерч повредил 100 гектаров леса Пресс-служба Житомирского ОУЛОХ

В поселке Городница Житомирской области ураган-смерч повалил 100 гектаров леса.

Об этом сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Смерч пронесся через Городницу в четверг, 16 мая. Лиственные и хвойные насаждения, а также теплицы были уничтожены в считанные минуты.

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По оценке лесхоза, гибель такого количества деревьев можно квалифицировать как чрезвычайную ситуацию местного масштаба.

Напомним, 16 мая в отдельных районах Житомирской области пронесся ураган и выпал град, а в районе трассы Киев-Чоп видели смерч.