В Одессе по территории аэропорта пронесся смерч — видео Сегодня, 17:41 2046 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Первого городского/Facebook Смерч в аэропорту можно было наблюдать около минуты Скриншот с видео Первого городского/Facebook

По территории международного аэропорта Одессы пронесся смерч.

Соответствующее

видео, снятое одним из очевидцев, опубликовал у себя в Facebook Первый городской.

На нем видно, как

на поле возле взлетно-посадочной полосы на фоне самолетов в небо взвивается длинный

смерч.

При этом

наблюдать редкое природное явление очевидцам довелось лишь около минуты.

Ранее сообщалось,

что в Житомирской области смерч повалил более 100 гектаров леса.