В Одессе по территории аэропорта пронесся смерч — видео
Сегодня, 17:41
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По территории международного аэропорта Одессы пронесся смерч.
Соответствующее
видео, снятое одним из очевидцев, опубликовал у себя в Facebook Первый городской.
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На нем видно, как
на поле возле взлетно-посадочной полосы на фоне самолетов в небо взвивается длинный
смерч.
При этом
наблюдать редкое природное явление очевидцам довелось лишь около минуты.
Ранее сообщалось,
что в Житомирской области смерч повалил более 100 гектаров леса.