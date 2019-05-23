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В Одессе по территории аэропорта пронесся смерч — видео

Сегодня, 17:41
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В Одессе по территории аэропорта пронесся смерч — видео - фото

Скриншот с видео Первого городского/Facebook

Смерч в аэропорту можно было наблюдать около минуты

По территории международного аэропорта Одессы пронесся смерч.

Соответствующее
видео, снятое одним из очевидцев, опубликовал у себя в Facebook Первый городской.

На нем видно, как
на поле возле взлетно-посадочной полосы на фоне самолетов в небо взвивается длинный
смерч.

При этом
наблюдать редкое природное явление очевидцам довелось лишь около минуты.

Ранее сообщалось,
что в Житомирской области смерч повалил более 100 гектаров леса.

Теги:   Видео Смерч Аэропорт Одесса

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