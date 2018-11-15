Почти полторы тысячи дорожных аварий в сутки. Чем пренебрегают владельцы авто

Одиннадцать человек погибли, 96 - травмировались в ДТП. Всего за минувшие сутки зафиксировано почти 1400 ДТП по всей Украине, сообщила пресс-служба Национальной полиции. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В сообщении говорится, что почти 500 ДТП произошли из-за погодных условий, невнимательности, небрежности и других причин. Около трети водителей не заменили летнюю резину на зимнюю. И чуть меньше половины водителей были с ремнями безопасности.

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В МВД отмечают, что наиболее заснеженными оказались дороги в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. В Полтавской области - снегопады. В большинстве западных и северных областей - осадки. Во Львовской области, Винницкой, Черниговской, Ивано-Франковской и на Закарпатье - дожди. Кроме того, осадки наблюдаются в Волынской области. В Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях, а также на Донбассе - без осадков.

Водители не спешили менять резину, ведь долгое время держалась теплая погода. Температура была около десяти градусов или даже выше, сказал автомобильный эксперт Павел Семенченко. По его словам, зимнюю резину рекомендуют ставить, когда температура достигает ниже десяти градусов.

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В Украине не действует закон про обязательную замену шин, рассказал в программе Едем дальше ведущий Радио НВ и автоэксперт Виктор Стельмах. Документ находится на рассмотрении в парламенте. В то же время в европейских странах, а особенно в Скандинавских, замена шин является обязательной.

За такое нарушение в Финляндии могут даже на некоторое время лишить водительских прав. Стельмах отметил, если водитель до 1 ноября не поменял шины, в случае ДТП ему не выплатят страховку.

"Как следует менять зимнюю резину - передние шины ставить обратно, а задние ставить вперед. Или можно менять по кругу, или крест-накрест", - сказал Стельмах.

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Нередко аварии зимой происходят из-за того, что водители не меняют колеса на зимние или используют старые, рассказал главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов. Он отметил, если ездить на зимней резине летом, она может испортиться даже за один месяц. При целевом использовании зимняя резина может прослужить 3-5 сезонов.

Дешевле заменить резину в Киеве можно на Лесном массиве - там стоимость составит 240 грн за четыре колеса. В центре это будет стоить 320 грн. Стоит отметить, что поменять резину на литых дисках будет немного дороже.