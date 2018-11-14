Пользователи соцсетей делятся фото заснеженного Киева

Жители Киева начали делиться в соцсетях фотографиями снегопада, обрушившегося на столицу в среду, 14 ноября.
ВНИМАНИЕ— Пøнчик ❄ (@konchik_) 14 ноября 2018 г.
В Киеве снег
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ pic.twitter.com/9OqzZaVI1z
Ну вот выпал снег в Киеве, долго ждать не пришлось, за то весна раньше настанет. pic.twitter.com/IUXJYnF1l5— умераичи сосна (@umeraichi228) 14 ноября 2018 г.
А в Киеве наконец-то снег пошел pic.twitter.com/1W1nOL4WyJ— ????⭕Чел_Колбаса⭕???? (@kakoito_eblan) 14 ноября 2018 г.
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Пришла на работу осенью????????а буду возвращаться зимой????️❄️ #киев #первыйснег #осень2018 #ноябрь
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Долгожданный, киевский, первый. Снег. Его не остановить, поэтому лучше встретить с улыбкой.
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Вы готовы к снегу, сегодня должен пойти❓❄❄❄❄❄⛄⛄ @elineckajulia ????
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ПЕРВЫЙ СНЕГ ВАМ В ЛЕНТУ! ????. Лично мне приятно и радостно на такое проявление зимы смотреть с окна тёплой квартиры. . Сижу и думаю, как не хочется топать забирать Амиру со школы. . На машине летняя резина. Придется идти пешочком. . С отдыхом не успела переключится на наш климат. Всё почему-то думала, что ещё середина осени, октябрь и должно быть тепло. . На тебе! Привалило ???? . ???? А вы готовы к зиме? Резину успели поменять на авто? . #первыйснег #снег #першийсніг #природа #скорозима #київ #україна #украина #киев #ua #kiev #kyive #вишневе #snow #winter #white #cold
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При этом снегопад уже успел спровоцировать на столичных дорогах несколько ДТП.
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