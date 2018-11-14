Пользователи соцсетей делятся фото заснеженного Киева

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ПЕРВЫЙ СНЕГ ВАМ В ЛЕНТУ! ????. Лично мне приятно и радостно на такое проявление зимы смотреть с окна тёплой квартиры. . Сижу и думаю, как не хочется топать забирать Амиру со школы. . На машине летняя резина. Придется идти пешочком. . С отдыхом не успела переключится на наш климат. Всё почему-то думала, что ещё середина осени, октябрь и должно быть тепло. . На тебе! Привалило ???? . ???? А вы готовы к зиме? Резину успели поменять на авто? . #первыйснег #снег #першийсніг #природа #скорозима #київ #україна #украина #киев #ua #kiev #kyive #вишневе #snow #winter #white #cold