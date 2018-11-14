14 ноября 2018, среда

Пользователи соцсетей делятся фото заснеженного Киева

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Снегопад уже спровоцировал несколько ДТП
Фото: umeraichi/Twitter

Снегопад уже спровоцировал несколько ДТП

Жители Киева начали делиться в соцсетях фотографиями снегопада, обрушившегося на столицу в среду, 14 ноября.

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Пришла на работу осенью????????а буду возвращаться зимой????️❄️ #киев #первыйснег #осень2018 #ноябрь

Публикация от Valeriia Kyrhyzbaieva (@valeria_0407)

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Перше фото у вашій стрічці зі снігом ❄️

Публикация от Марк Лівін (@marklivin)

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Вы готовы к снегу, сегодня должен пойти❓❄❄❄❄❄⛄⛄ @elineckajulia ????

Публикация от ❤Любимый город Киев❤ (@kiev_insta_city)

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ПЕРВЫЙ СНЕГ ВАМ В ЛЕНТУ! ????. Лично мне приятно и радостно на такое проявление зимы смотреть с окна тёплой квартиры. . Сижу и думаю, как не хочется топать забирать Амиру со школы. . На машине летняя резина. Придется идти пешочком. . С отдыхом не успела переключится на наш климат. Всё почему-то думала, что ещё середина осени, октябрь и должно быть тепло. . На тебе! Привалило ???? . ???? А вы готовы к зиме? Резину успели поменять на авто? . #первыйснег #снег #першийсніг #природа #скорозима #київ #україна #украина #киев #ua #kiev #kyive #вишневе #snow #winter #white #cold

Публикация от Мама может (@oksinija_belka)

Ранее сообщалось, что в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.

При этом снегопад уже успел спровоцировать на столичных дорогах несколько ДТП.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

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