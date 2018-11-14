На зимнее время. Как Киев пережил день первого снегопада

14 ноября в Киеве выпал первый снег: снегопад длился всего несколько часов, однако практически полностью парализовал город.

НВ рассказывает о том, как столица пережила фактический приход зимы.

Официальная зима

Снегопад в Киеве начался около 9 утра среды, 14 ноября, и продолжался примерно до полудня. Как раз накануне, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Б.Срезневского, в столицу пришла метеорологическая зима: среднесуточная температура составила -3°С.

По прогнозам Укргидрометцентра, такая температура воздуха будет держаться и дальше.

Традиционный коллапс

Первый же снег застал Киев врасплох: снегопад пришелся на утренний час пик и движение в городе оказалось парализовано - столицу сковали десятибалльные пробки.

Заторы образовались возле всех центральных станций метро, а также на основных проспектах и мостах города: на Дарницком и Северном мостах, мосту Патона и мосту Метро; на Подоле и Набережном шоссе, на бульварах Дружбы народов и Леси Украинки, на улицах Телиги и Гетьмана. Также остановились проспект Победы и проспект Ватутина.

К 13:00, когда снег уже перестал идти, патрульная полиция города получила почти три сотни звонков о ДТП - было зафиксировано 294 обращения на спецлинию 102.

Среди основных причин такого количества аварий - несвоевременный переход водителей с летней на зимнюю резину, обледенение дорог и неспоредственно сложные погодные условия.

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Водители автомобилей не справляются с управлением на обледеневшем склоне:

Обледеневшая дорога в Киевской области - между Тарасовкой и Крюковщиной:

На выезде из Киева в сторону Броваров фура частично перекрыла движение:

Ситуация с общественным транспортом

Из-за пробок на дорогах было нарушено и движение наземного общественного транспорта. С 10:00 в столице ввели оперативное положение для автобусов, троллейбусов и трамваев - они курсировали без соблюдения графика движения.

Кроме того, порой транспорт также попадал в ДТП:

Из-за того, что движение в городе практически остановилось, резко взлетели цены на услуги такси. Так, по данным телеканала Эспрессо, служба такси Uber предлагала доехать из Соломенского района в аэропорт Борисполь за 601 гривну эконом-классом, комфорт-классом - за 725 гривен, а бизнес-классом - за 1788 гривен.

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В то же время в Укрзалізниці сообщили, что снегопад в Киеве не повлиял на движение и расписание поездов.

Как отреагировали власти города

В Киевской городской администрации сообщила, что снегоуборочная спецтехника была выведена на столичные улица с самого утра. По данным КГГА, на улицах города Киева сегодня работало 287 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада по уборке снега.

Правда, не обошлось без курьезов. Горожане сообщали, что в отдельных районах Киева дорожные службы, несмотря на снегопад, пытались укладывать асфальт. Хотя после того, как сообщения об этом разошлись в СМИ, в Киевавтодоре заявили, что не проводили ремонт дорог 14 ноября - в частности, на улицах Луговой и Анны Ахматовой.

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К вечернему часу пик 14 ноября ситуация на дорогах в столице улучшилась - пробки на дорогах соответствовали привычному для буднего дня уровню.