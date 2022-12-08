Отвел от Винницы неисправный самолет. Пилот с позывным Karaya стал Героем Украины 8 декабря, 11:00 Пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya (Фото:Роман Пашковский / instagram.com/pashkovich)

Пилоту Воздушных сил ВСУ Вадиму Ворошилову с позывным Karaya присвоили звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда. В октябре он отвел от Винницы неисправный самолет, а сам успешно катапультировался.



Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу», — говорится в тексте указа.

Видео дня

Также звание Героя Украины с вручением ордена Золота Звезда получили еще четверо украинских военных: полковник Алексей Майстренко; подполковник Владимир Потешкин; подполковник Владимир Веснин; полковник Николай Чумак, сообщает Генштаб.

12 октября Karaya успешно катапультировался и отвел неисправный самолет от Винницы. В этот день он сбил пять дронов и две крылатые ракеты. Во время выполнения боевого задания его самолет Миг-29 получил повреждения.

В этот же день командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

