Сбил пять дронов и две ракеты. В Винницкой области после аварии успешно катапультировался украинский пилот
Пилот уничтожил семь российских целей за два дня (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Вечером 12 октября в Винницкой области после аварии успешно катапультировался пилот одной из бригад авиации Воздушных сил ВСУ.
Пилот чувствует себя хорошо, он выполнял задание по уничтожению иранских дронов. Причиной принять решение о катапультировании стали неисправности в самолете.
За два дня он смог уничтожить пять дронов и две российские ракеты. Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.