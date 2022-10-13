Сбил пять дронов и две ракеты. В Винницкой области после аварии успешно катапультировался украинский пилот 13 октября, 00:33 Пилот уничтожил семь российских целей за два дня (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Вечером 12 октября в Винницкой области после аварии успешно катапультировался пилот одной из бригад авиации Воздушных сил ВСУ.

Пилот чувствует себя хорошо, он выполнял задание по уничтожению иранских дронов. Причиной принять решение о катапультировании стали неисправности в самолете.

За два дня он смог уничтожить пять дронов и две российские ракеты. Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

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