ГБР сообщило подробности катастрофы украинского МиГ-29 в Винницкой области
В ГБР напомнили, что самолет потерпел крушение 12 октября приблизительно в 21:00 в районе населенного пункта Турбов (Фото:пресс-служба ГБР)
Истребитель МиГ-29, который потерпел крушение в Винницкой области, упал из-за обломков сбитого российского беспилотника, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
В ГБР напомнили, что самолет потерпел крушение 12 октября приблизительно в 21:00 в районе населенного пункта Турбов. По предварительной информации, летчик выполнял боевое задание по уничтожению российских БПЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе Shahed-136.
«По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета», — пишет ГБР.
Пилот направил истребитель в поле, чтобы избежать масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. Он успел катапультироваться и в настоящее время военный госпитализирован.
Пострадавших среди мирного населения нет, подчеркивает ГБР.