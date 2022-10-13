ГБР сообщило подробности катастрофы украинского МиГ-29 в Винницкой области 13 октября, 16:23 В ГБР напомнили, что самолет потерпел крушение 12 октября приблизительно в 21:00 в районе населенного пункта Турбов (Фото:пресс-служба ГБР)

Истребитель МиГ-29, который потерпел крушение в Винницкой области, упал из-за обломков сбитого российского беспилотника, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ГБР напомнили, что самолет потерпел крушение 12 октября приблизительно в 21:00 в районе населенного пункта Турбов. По предварительной информации, летчик выполнял боевое задание по уничтожению российских БПЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе Shahed-136.

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«По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета», — пишет ГБР.

Фото: пресс-служба ГБР

Фото: пресс-служба ГБР

Пилот направил истребитель в поле, чтобы избежать масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. Он успел катапультироваться и в настоящее время военный госпитализирован.

Пострадавших среди мирного населения нет, подчеркивает ГБР.

Фото: пресс-служба ГБР