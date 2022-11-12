Умер пес Крым из Днепра. Семья, в которой он жил, погибла в результате ракетного удара в сентябре

12 ноября, 16:42
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Пес Крым на руинах дома, уничтоженного ракетным ударом россиян (Фото:Борис Филатов/Facebook)

Пес Крым на руинах дома, уничтоженного ракетным ударом россиян (Фото:Борис Филатов/Facebook)

Умер пес по имени Крым, выживший после ракетного удара России по Днепру 29 сентября, в результате которого погибли четыре человека — семья, где он жил.

Об этом сообщил заммэра Днепра Михаил Лысенко в субботу, 12 ноября.

«С большим прискорбием сообщаю, что сердце Нашего Пса Крым — остановилось. Российская подлость и ее преступления, иногда достигают своих результатов», — говорится в его Facebook.

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После полуночи 29 сентября российская ракета уничтожила частный дом в Днепре. Погибли четыре человека — мама Наталья, бабушка Алла, девятилетняя Василина и восьмилетний Иван. Отец семьи, Вячеслав Патлань, защищает Украину в рядах ВСУ.

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В результате атаки выжил только 12-летний пес Крым, который сидел на руинах дома. Его потом забрали в коммунальное предприятие Зооконтроль. Сотрудники рассказали, что у собаки была контузия и сердечная недостаточность. Крым проходил лечение; сообщалось, что среди днепрян были желающие взять собаку под свою опеку.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Собаки Город Днепр Собака Война России против Украины

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