«На развалинах сидел пес Крым». От российского ракетного удара по Днепру погибла семья — мэр

30 сентября, 00:35
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Пес Крым на завалах дома, разрушенного российской ракетой, 29 сентября 2022 года (Фото:Borys Filatov / Facebook)

Пес Крым на завалах дома, разрушенного российской ракетой, 29 сентября 2022 года (Фото:Borys Filatov / Facebook)

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате удара российских оккупантов по городу в ночь на 29 сентября погибла семья с двумя детьми восьми и девяти лет.

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У себя в Telegram-канале мэр сказал, что спасатели нашли на руинах уцелевшего пса по кличке Крым. Российская ракета оставила воронку диаметром 8 на 10 метров.

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«Жила-была семья. Когда началась война, то мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место. В частный сектор. К бабушке. Сегодня в их дом прилетела русская ракета… Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса и мальчик Иван. И маленькая собачка Джек… А когда приехали спасатели, то на развалинах сидел старый пес Крым. И выл… По итогу приехал отец. Он служит в ВСУ. Под Лиманом», — написал Филатов.

Контуженную собаку забрали сотрудники КП Зооконтроль. Они сообщили, что сейчас пес под наблюдением врачей: «Контузия, сердечная недостаточность. Ему очень страшно».

https://www.facebook.com/zookontroldnipro/posts/pfbid0SE7R3o6ksdM61fD7eDmmSebGo92pf8gjYmKnxhQy9GSovuyXx1we7FRWkKX2yXsbl

В ночь на 29 сентября оккупанты ударили ракетами по Днепру. Как сообщили в ГСЧС, в результате четыре человека погибли, пятеро были ранены. Из-под завалов дома спасли 12-летнюю девочку. Всего пострадали больше 60 домов и несколько многоэтажек.

Вечером в четверг Россия снова нанесла ракетные удары по Днепру, пострадали гражданские объекты. Погиб один человек, по меньшей мере два ранены. Филатов сообщил, что в результате удара по АТП сгорели почти 50 автобусов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Борис Филатов Ракетные удары Военные преступления РФ Город Днепр Война России против Украины Ракетный удар

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