«На развалинах сидел пес Крым». От российского ракетного удара по Днепру погибла семья — мэр 30 сентября, 00:35 Пес Крым на завалах дома, разрушенного российской ракетой, 29 сентября 2022 года (Фото:Borys Filatov / Facebook)

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате удара российских оккупантов по городу в ночь на 29 сентября погибла семья с двумя детьми восьми и девяти лет.

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У себя в Telegram-канале мэр сказал, что спасатели нашли на руинах уцелевшего пса по кличке Крым. Российская ракета оставила воронку диаметром 8 на 10 метров.



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«Жила-была семья. Когда началась война, то мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место. В частный сектор. К бабушке. Сегодня в их дом прилетела русская ракета… Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса и мальчик Иван. И маленькая собачка Джек… А когда приехали спасатели, то на развалинах сидел старый пес Крым. И выл… По итогу приехал отец. Он служит в ВСУ. Под Лиманом», — написал Филатов.

Контуженную собаку забрали сотрудники КП Зооконтроль. Они сообщили, что сейчас пес под наблюдением врачей: «Контузия, сердечная недостаточность. Ему очень страшно».

В ночь на 29 сентября оккупанты ударили ракетами по Днепру. Как сообщили в ГСЧС, в результате четыре человека погибли, пятеро были ранены. Из-под завалов дома спасли 12-летнюю девочку. Всего пострадали больше 60 домов и несколько многоэтажек.

Вечером в четверг Россия снова нанесла ракетные удары по Днепру, пострадали гражданские объекты. Погиб один человек, по меньшей мере два ранены. Филатов сообщил, что в результате удара по АТП сгорели почти 50 автобусов.