Выжил только пес Крым. Воспоминания очевидцев о трагедии в Днепре, где от удара российской ракеты погибла семья военнослужащего ВСУ 18 октября, 10:48 Работа украинского художника стала символом боли по безвинно погибшим в Днепре. (Фото:@Антон Хозяйкин)

После полуночи 29 сентября российская ракета уничтожила частный дом в Днепре. Погибли четыре человека — мама Наталья, бабушка Алла, 9-летняя Василина и 8-летний Иван.

Это семья Станислава Патланя, защищающего Украину в рядах ВСУ. Они после начала полномасштабной войны переехали с проспекта Александра Поля в центре города, в частный сектор — в район Шляховку. Думали, что там будет безопаснее. Впрочем, именно туда и попала вражеская ракета… Как живет микрорайон Шляховка сейчас, как выглядит дом, где находилась семья во время вражеских обстрелов? Что говорят о тех событиях соседи и очевидцы?



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Текст: Ирина Авраменко

На четырех человек две могилы

В ночь на 29 сентября российские войска в очередной раз обстреливали мирных жителей Днепра.



Одна из вражеских ракет попала в частный дом. Мэр города Борис Филатов так описал те события: «Жила-была семья. Когда началась война, мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место. В частный сектор. К бабушке… Сегодня в их дом прилетела российская ракета. Воронка, которую вы все видели на фотографиях, примерно 8 на 10 метров. Люди буквально улетучились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочь Василина и мальчик Иван. И маленькая собачка Джек. Нет. Я буду откровенным до конца. Кое-кто не просто испарился. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах. А когда приехали спасатели, на руинах сидел старый пес Крым… А по итогу приехал отец. Он служит в ВСУ. Под Лиманом. Можно я дальше не буду продолжать?»

Семья Станислава Патланя (на фото) во время войны жила в микрорайоне Шляховка / Фото: Фото со страницы в фейсбуке Свято-Духовского храма ВЦУ

Пес Крым на руинах уничтоженного россиянами дома / Фото: Фейсбук Бориса Филатова

Район попадания российской ракеты / Фото: Фейсбук Бориса Филатова

12-летнего рыжего Крыма забрали в коммунальное предприятие «Зооконтроль». Он восстанавливает свое здоровье, а среди днепрян немало желающих взять собаку под свою опеку.

Пес Крым стал символом трагедии погибшей семьи / Фото: КП «Зооконтроль»

Семью Станислава Патланя похоронили на Краснопольском кладбище Днепра. На четырех человек две могилы. Пока здесь нет ни памятника, ни ограды. Но много цветов и венков.

Священник Ярослав Малерик, настоятель храма, где прощались с погибшей семьей / Фото: Ярослав Малерик / Facebook

Ярослав Малерик, настоятель Свято-Духовского храма (ПЦУ), где и состоялись похороны, говорит: «Когда их отпевали, собралось много людей. Семья была порядочной, дети хорошо воспитаны. Семья всегда приходила в храм по воскресеньям и по праздникам».

Место захоронения семьи / Фото: Валерий Захаров

«Вдруг дом затрясся и исчез свет»

Семья Станислава Патланя жила в микрорайоне Шляховка, уже почти на выезде из города. Это уютный частный сектор. Здесь нет военных предприятий, заводов или фабрик. На тенистых улицах вплотную друг к другу разместились частные дома с небольшими приусадебными участками.

Самое жуткое место в Шляховке сегодня — это воронка от удара российской ракеты. Местные говорят, что сначала яма на месте уничтоженного дома была глубиной не менее 15 метров, но затем осыпалась. Люди приносят сюда цветы, оставляют мягкие игрушки — в память о погибших.

Местные чтят память погибших, оставляя цветы и мягкие игрушки. / Фото: Валерий Захаров

«Мы не были с ними хорошо знакомы, только здоровались издалека, — говорит местный житель Геннадий Зинин, которого встречаю неподалеку от руин дома. — Это были приветливые люди, никогда никаких проблем с ними не было».

Пенсионер Александр Соломонович живет в доме напротив. Мужчина говорит, что Ванечка и Василина любили ездить по улицам на велосипеде. «Мальчик любил сладкое, поэтому я иногда угощал его конфетами. Малыш был очень вежлив и всегда благодарил», — говорит Александр Соломонович.

Совсем рядом с воронкой — руины старенького домика. Его с соседним домом разделял только символический забор в полметра высотой.

Хозяйке этого дома, пенсионерке Ларисе Ивановне, посчастливилось выжить в ту страшную ночь. Женщина, засыпанная строительным мусором, голосила от боли и страха. На крики о помощи прибежали соседи.

Оказалось, что на место, где находилась Лариса Ивановна, упали потолочные балки и большие двери с чердака. Они не придавили женщину, а наоборот, создали для нее своеобразное укрытие. Благодаря этому крыша, рухнувшая вслед за ними, не нанесла ей непоправимого вреда.

«Когда мы вытащили Ларису Ивановну, на первый взгляд, с ней все было хорошо. Но, как выяснилось потом, у нее было ранение ноги, один из шлакоблоков разбил ей колено», — говорит соседка Яна, молодая женщина из дома напротив. Именно она сразу после взрыва выбежала с мужем на улицу, услышав крик о помощи.

Ларису Ивановну прооперировали, и сейчас женщина проходит реабилитацию.

Люди, проживающие в частном секторе на окраине города, говорят, были уверены, что они здесь в относительной безопасности. Потому и не спускались в подвалы во время воздушных тревог.

Олег Шевченко, чей дом расположен через дорогу с тыльной стороны разрушенного дома, говорит, что в день трагедии находился в поезде, ехал в командировку. Благодаря этому, говорит мужчина, выжил его трехлетний сын — поскольку папы не было дома, он пошел спать к маме, а при взрыве именно его кроватку полностью засыпало.

Крышу дома Олега снесло, но балки потолка выдержали. И это спасло всех, кто находился в доме: жену Олега Марину, 11-летнюю дочь, трехлетнего сына, а также четырех котят и морскую свинку.

Марина Шевченко вспоминает, что в момент взрыва дом затрясся и исчез свет. Однако поначалу, говорит, страха не было. Первая мысль: «Взрыв где-то там, а у нас просто исчезло электричество». Но через мгновение, увидев, что дом просто разрушается на глазах, она схватила сына, разбудила дочь и с детьми выбежала во двор.

Марина Шевченко возле руин дома / Фото: Евгений Захаров

Ее муж, которому в поезде сообщили о беде, немедленно вернулся домой. Обрадовался, что семья жива. Впрочем, от его дома почти ничего не осталось, жить там пока невозможно.

Чудом выжила и семья Геннадия Зинина, чей дом тоже расположен недалеко от эпицентра взрыва. Мужчина так вспоминает тот день: «В момент удара ракеты жена направлялась в комнату шестилетнего сына. Я уже собрался ложиться. Взрывной волной выбило окно в нашей спальне и меня присыпало штукатуркой и стеклом. В детской комнате жену отбросило на кровать сына. Затем их обоих накрыла оконная рама. Пришел в себя я не сразу, пожалуй, была небольшая контузия. Поднявшись, первым делом нашел фонарик. Но пыль была такая, что луч ее не пробивал. Только через несколько минут увидел, что жена с сыном живы, и шевелятся. Сыночку обломок попал в голову, но, к счастью, оставил только царапину».

Геннадий показывает, что произошло с его домом / Фото: Евгений Захаров

В другой комнате находились дочери Геннадия — Влада и Юля, девочки тоже получили ранения.

Крышу дома Геннадия снесло. На ней лежали только обломки с крыш соседних домов. Дом семья Зининых временно накрыла пленкой, и пока живет в полуподвальном помещении дома.

Геннадий признается, что после пережитого на время он потерял память. А в самом конце добавляет: вспоминать о той страшной ночи очень не любит, и оберегает от плохих воспоминаний свою семью.