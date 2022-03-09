«Это не пинг-понг! Это о человеческих жизнях!». Зеленский призвал немедленно решить вопрос передачи Украине польских боевых самолетов

9 марта, 12:43
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно решить вопрос с передачей польских боевых самолетов.

«Мы благодарны Польше за альтернативу - за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос – в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать! Немедленно», - сказал глава государства в видеообращении 9 марта.

Он упрекнул США в затягивании процесса передачи польских самолетов Украине.

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«Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренность американской стороны с Польшей — достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне», - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал не перебрасывать ответственность.

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«Итак, когда будет решение? Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это быстрее. Не перебрасывайте ответственность, а отправьте нам самолеты», — подытожил Зеленский.

8 марта польские власти решили немедленно перевезти свои истребители МиГ-29 на базу американских ВВС в немецком Рамштайне. Неофициально впоследствии они могли быть переданы Украине.
Но на следующий день США отвергли эту идею.
"Соединенные Штаты стремятся ускорить поставки оружия в Украину. Но перспектива переброски боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий вызывает серьезные опасения у всего альянса НАТО. Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование», – сказал представитель Пентагона Джон Кирби.
Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   США Польша Владимир Зеленский Война России против Украины

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