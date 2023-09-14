Украина ожидает, что Еврокомиссия сдержит свое слово по экспорту зерна — Кулеба 14 сентября, 23:45 Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года в Киевской области (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Украина ожидает, что 15 сентября Еврокомиссия отменит ограничения на экспорт украинского зерна. Об этом заявил в четверг, 14 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.

«Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт. Ни одна форма продолжения ограничений не является приемлемой, поскольку это подорвет принципы Единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС», — написал Кулеба.

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Запрет на ввоз украинских зерновых в ЕС — что известно

5 июня Еврокомиссия установила запрет на экспорт из Украины пшеницы, ячменя, рапса и подсолнечника в пять стран Евросоюза до 15 сентября. Украинские зерновые могут быть ввезены в эти страны только на условиях транзита.

Конфликт начался еще в апреле. Тогда Польша запретила ввоз зерна из Украины. Перед тем польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния, которые разрешили только транзит.

12 сентября Польша приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

22 страны ЕС из 27 не поддерживают призывов Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Венгрия объявила, что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на ввоз украинского зерна, если ЕС не продлит запрет, который завершается 15 сентября.

Парламент Болгарии поддержал снятие запрета на импорт зерновых из Украины с 15 сентября.