В Польше фермеры угрожают заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной 7 апреля, 17:20 Украинское зерно (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Польские фермеры недовольны значительным импортом зерна из Украины. Они угрожают заблокировать на несколько дней пункт пропуска Ягодин-Дорогуск.

Об этом сообщает RMF24.

Как отмечает издание, пункт пропуска хотят заблокировать в среду, 12 апреля, на три дня. Причиной стало то, что увеличение импорта зерна из Украины привело к резкому падению закупочных цен.

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«Мы ожидаем выполнения требований, а не министра на границе», — сказал Владислав Серафин, президент фермерской организации Kółki Rolnicze.

При этом протестующие фермеры в польском городе Щецина анонсировали усиление забастовки на следующей неделе.

7 апреля спикер польского правительства Петр Мюллер сообщил, что украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки на ее территории.

Как сообщалось, в последние месяцы польские аграрии протестовали против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны.

Из-за этой проблемы 5 апреля подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик и на его место 6 апреля назначен новый министр — Роберт Телус.

Во время официального визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский обсудил проблему транзита украинского зерна через Польшу в третьи страны с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

После этого на брифинге для СМИ он заявил, что вопрос контроля за экспортом украинского зерна, на чем настаивают польские фермеры, в ближайшее время будет урегулирован.