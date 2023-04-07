В Польше фермеры угрожают заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
Украинское зерно (Фото:Dado Ruvic / Reuters)
Польские фермеры недовольны значительным импортом зерна из Украины. Они угрожают заблокировать на несколько дней пункт пропуска Ягодин-Дорогуск.
Об этом сообщает RMF24.
Как отмечает издание, пункт пропуска хотят заблокировать в среду, 12 апреля, на три дня. Причиной стало то, что увеличение импорта зерна из Украины привело к резкому падению закупочных цен.
«Мы ожидаем выполнения требований, а не министра на границе», — сказал Владислав Серафин, президент фермерской организации Kółki Rolnicze.
При этом протестующие фермеры в польском городе Щецина анонсировали усиление забастовки на следующей неделе.
7 апреля спикер польского правительства Петр Мюллер сообщил, что украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки на ее территории.
Как сообщалось, в последние месяцы польские аграрии протестовали против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны.
Из-за этой проблемы 5 апреля подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик и на его место 6 апреля назначен новый министр — Роберт Телус.
Во время официального визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский обсудил проблему транзита украинского зерна через Польшу в третьи страны с главой польского правительства Матеушем Моравецким.
После этого на брифинге для СМИ он заявил, что вопрос контроля за экспортом украинского зерна, на чем настаивают польские фермеры, в ближайшее время будет урегулирован.