В МИД назвали пять причин, почему ЕС должен отменить запрет на импорт украинских зерновых 14 сентября, 16:00 Министерство иностранных дел Украины (Фото:Wikimedia)

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, почему ЕС должен отменить запрет на импорт украинских зерновых, срок действия которого истекает в пятницу, 15 сентября.

Сообщение обнародовал представитель ведомства Олег Николенко в Facebook, назвав пять основных причин, почему нужно отменить запрет:

1. Украина и Евросоюз создали совместную координационную платформу, на которой были решены все предостережения, высказанные некоторыми странами ЕС.

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2. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины не приводит к дестабилизации европейского рынка, поскольку даже при запрете Еврокомиссией и длительном отсутствии импорта украинских зерновых культур, проблемы фермеров в Словакии, Польше, Румынии и Венгрии сохранялись. Прежде всего, нужно, чтобы правительства стран рассмотрели национальные решения, что не должно включать ограничения в отношении Украины. Для этого Брюссель имеет большое количество инструментов поддержки.

3. Решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых, принятое в четверг, 14 сентября, лишь подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер.

4. Ограничение экспорта украинских зерновых продуктов «играет на руку» России, которая является конкурентом Украины на мировых рынках зерна. Для страны-агрессора отсутствие запретов на доступ к рынку ЕС является большим преимуществом, а уменьшение объемов поставок украинских зерновых открывает возможность увеличить прибыль, которую РФ использует на финансирование войны против Украины.

5. Запрет на импорт является незаконным, поскольку нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и нарушает принципы и нормы Единого рынка ЕС.

Запрет на ввоз украинских зерновых в ЕС — что известно

5 июня Еврокомиссия установила запрет на экспорт из Украины пшеницы, ячменя, рапса и подсолнечника в пять стран Евросоюза до 15 сентября. Украинские зерновые могут быть ввезены в эти страны только на условиях транзита.

Конфликт начался еще в апреле. Тогда Польша запретила ввоз зерна из Украины. Перед тем польские аграрии в течение нескольких месяцев протестовали против перевозки через Польшу в третьи страны украинской агропродукции. Они заявляли, что значительная часть украинского зерна не отправляется транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая цены на продукцию польских фермеров.

Позже о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявили Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния, которые разрешили только транзит.

12 сентября Польша приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

22 страны ЕС из 27 не поддерживают призывов Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Один из дипломатов ЕС считает, что решение продлить импортные ограничения было бы «чисто политическим», поскольку в Польше будут выборы в середине октября. В ответ на это высокопоставленный польский чиновник признал, что предстоящие «выборы сыграли свою роль».

Выборы в Польше состоятся 15 октября 2023 года.

Зато Украина объявила, что обратится в арбитраж Всемирной торговой организации по компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле, если Польша продолжит эмбарго на экспорт украинского зерна.

Венгрия объявила, что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на ввоз украинского зерна, если ЕС не продлит запрет, который завершается 15 сентября.