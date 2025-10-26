Россия уничтожила склад и офис фармкомпании стоимостью $100 млн

В результате российской ракетной атаки на Киев 25 октября были разрушены офис и склад одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины компании Оптима-Фарм , стоимость которых, по предварительным данным, составляет $100 млн.

Об этом сообщило издание LIGA.net со ссылкой на аналитика рынка и сотрудника Оптима-Фарм, который говорил на условиях анонимности.

По данным на сайте подрядчика по электромонтажным услугам компании Volantis, площадь склада Оптима-Фарм составляет 29 тысяч кв. метров.

Экономическая правда сообщила, что информацию об уничтожении склада Оптима-Фарм подтвердила в ответе на их запрос.

Источник издания заявил, что склад, который обслуживал центральные регионы Украины, «уничтожен полностью».

В ответе Оптима-Фарм на запрос ЭП говорится, что сумма убытков в результате атаки приближены к 100 миллионам долларов.

Ранее сообщалось, что в результате удара баллистическими ракетами по Киеву утром 25 октября были повреждены здания в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах и возникли масштабные пожары.

В ГСЧС 25 октября сообщили, что к тушению пожара привлекли вертолет. По данным LIGA.net, по состоянию на 10:00 26 октября пожарные там все еще работали.

По данным Экономической правды, Оптима-Фарм — второй по размерам фармацевтический дистрибьютор в Украине после БаДМ, она работает на рынке 31 год. Владельцем Оптима-Фарм является Андрей Губский. По информации Forbes Украина, его бизнес с долей 33% и 12 аптечными складами общей площадью 70 тысяч кв. м остается одним из крупнейших на фармрынке. По данным YouControl, выручка Оптима-Фарм в 2024 году превысила 69 млрд грн.

29 августа сообщалось об уничтожении склада Оптима-Фарм в результате российского обстрела Киева в ночь на 28 августа.