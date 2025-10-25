Масштабные пожары и воронка среди домов: фоторепортаж последствий ракетного удара по Киеву
Последствия российского удара баллистическими ракетами по Киеву 25 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Киеве в результате российского удара баллистическими ракетами ночью в субботу, 25 октября, повреждены здания в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах, возникли масштабные пожары.
NV публикует фотографии последствий ракетного обстрела столицы, которые свидетельствуют, в частности, о разрушениях промышленных помещений.
По данным полиции, оккупанты ударили по Киеву около 04:00. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.
Из-за российского удара погиб мужчина, его тело достали из-под завалов в Деснянском районе. Пострадали десять человек, среди них — сотрудник полиции.
Городские власти сообщали также о повреждении домов и детского сада в Днепровском районе столицы. На одной из локаций, в жилой зоне, образовалась большая воронка.
На левом берегу столицы перекрыта улица Бориспольская и переулок Игоря Качуровского. Общественный транспорт курсирует с задержками.
Спасатели продолжают ликвидацию пожаров в столице, в частности с помощью авиации и специальной техники. Всего к работам привлечено более 200 спасателей и 57 единиц техники, сообщила ГСЧС.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью войска РФ атаковали девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62 ударными БпЛА. ПВО обезвредила 4 ракеты и 50 дронов.