Масштабные пожары и воронка среди домов: фоторепортаж последствий ракетного удара по Киеву

Последствия российского удара баллистическими ракетами по Киеву 25 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве в результате российского удара баллистическими ракетами ночью в субботу, 25 октября, повреждены здания в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах, возникли масштабные пожары.

NV публикует фотографии последствий ракетного обстрела столицы, которые свидетельствуют, в частности, о разрушениях промышленных помещений.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По данным полиции, оккупанты ударили по Киеву около 04:00. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

Реклама

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: Киевская городская прокуратура

Из-за российского удара погиб мужчина, его тело достали из-под завалов в Деснянском районе. Пострадали десять человек, среди них — сотрудник полиции.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Городские власти сообщали также о повреждении домов и детского сада в Днепровском районе столицы. На одной из локаций, в жилой зоне, образовалась большая воронка.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На левом берегу столицы перекрыта улица Бориспольская и переулок Игоря Качуровского. Общественный транспорт курсирует с задержками.

Фото: Нацполиция

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Спасатели продолжают ликвидацию пожаров в столице, в частности с помощью авиации и специальной техники. Всего к работам привлечено более 200 спасателей и 57 единиц техники, сообщила ГСЧС.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью войска РФ атаковали девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62 ударными БпЛА. ПВО обезвредила 4 ракеты и 50 дронов.