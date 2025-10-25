Масштабные пожары и воронка среди домов: фоторепортаж последствий ракетного удара по Киеву

25 октября, 10:32
Последствия российского удара баллистическими ракетами по Киеву 25 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия российского удара баллистическими ракетами по Киеву 25 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве в результате российского удара баллистическими ракетами ночью в субботу, 25 октября, повреждены здания в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах, возникли масштабные пожары.

NV публикует фотографии последствий ракетного обстрела столицы, которые свидетельствуют, в частности, о разрушениях промышленных помещений.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По данным полиции, оккупанты ударили по Киеву около 04:00. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Из-за российского удара погиб мужчина, его тело достали из-под завалов в Деснянском районе. Пострадали десять человек, среди них — сотрудник полиции.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Городские власти сообщали также о повреждении домов и детского сада в Днепровском районе столицы. На одной из локаций, в жилой зоне, образовалась большая воронка.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На левом берегу столицы перекрыта улица Бориспольская и переулок Игоря Качуровского. Общественный транспорт курсирует с задержками.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Спасатели продолжают ликвидацию пожаров в столице, в частности с помощью авиации и специальной техники. Всего к работам привлечено более 200 спасателей и 57 единиц техники, сообщила ГСЧС.

ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева
ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева
ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью войска РФ атаковали девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62 ударными БпЛА. ПВО обезвредила 4 ракеты и 50 дронов.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киев Баллистические ракеты ГСЧС Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

