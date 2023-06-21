Украина может деоккупировать Крым до конца лета при одном условии — генерал Ходжес 21 июня, 21:03 Крым (Фото:Даниил Дроздов/flickr)

Украина имеет шанс деоккупировать временно оккупированный Крымский полуостров до конца лета. Однако для этого необходима военная поддержка Запада, в частности поставки ракетных систем большой дальности ATACMS.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, пишет Newsweek.

«Моим главным предостережением остается то, что если Соединенные Штаты предоставят то, что нужно Украине, то Украина все еще может освободить Крым до конца этого лета», — подчеркнул Ходжес.

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Ходжес отметил, что сейчас слишком рано делать выводы относительно успеха или неудачи украинского контрнаступления, которое продолжается. Однако он остается оптимистом относительно перспектив Киева.

Он добавил, что для быстрого освобождения Крыма Украине нужно высокоточное оружие большой дальности, такое как ATACMS, беспилотники Gray Eagle или другие системы вооружений с большей дальностью, чем Украина имеет сейчас.

Кроме того, бывший командующий армией США подчеркнул, что ключевой задачей является изгнать Черноморский флот страны-агрессора из Севастополя. Это позволило бы им сделать Крым непригодным для обороны.

«И это ключевое: заставить Черноморский флот выйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла попасть в эту гавань ATACMS. Эти корабли не могли просто сидеть там, все объекты были бы разрушены. То же самое касается авиабазы в Саках и других объектов», — добавил Ходжес.

В то же время он предостерег от варианта, при котором Россия сможет сохранить за собой Крым.

«Россияне будут ждать, пока мы потеряем интерес. Они смогут осуществлять атаки из Крыма, Украина никогда не сможет восстановить свою экономику, потому что российский флот будет блокировать Азовское море, а также Одессу и Николаев», — заявил Ходжес.

16 июня в Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете. Он предусматривает выделение 80 миллионов долларов на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее Politico сообщало, что Палата представителей США призывает президента Джо Байдена передать Украине еще вооружение накануне контрнаступления, в частности, дальнобойные ракеты ATACMS.