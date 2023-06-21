Оккупанты заявили о повреждении железной дороги под Феодосией. В Сети публикуют вероятное видео взрыва

21 июня, 09:05
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В Сети публикуют видео, утверждая, что на нем — взрыв на железной дороге в районе Феодосии (Фото:Скриншот видео/Telegram)

В Сети публикуют видео, утверждая, что на нем — взрыв на железной дороге в районе Феодосии (Фото:Скриншот видео/Telegram)

Российские оккупанты в среду утром, 21 июня, заявили о повреждении железнодорожного полотна возле Феодосии. Движение поездов приостановили.

Об этом написал кремлевская марионетка в оккупированном Крыму Сергей Аксенов.

По его словам, пострадавших нет, на месте работают службы и поезда смогут снова курсировать «через два часа».

Видео дня

Что стало причиной повреждения, Аксенов не уточнил. Telegram-канал Крымский ветер опубликовал видео, заявив, что на нем ночной «бабах» на железной дороге под Феодосией.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1671400395556388865?s=20

19 и 20 июня оккупанты в Крыму заявляли о ночных атаках беспилотников.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Феодосия Железная дорога

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