СБУ установила оккупантов, приказавших захватить Каховскую ГЭС и подорвать Северо-Крымский канал 17 августа, 14:29 Оккупантам вменяют нарушение законов и обычаев войны (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины установила хронологию и детали захвата войсками РФ Каховской гидроэлектростанции и подрыва Северо-Крымского канала.

Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, правоохранители установили личности российских военных, отдавших соответствующие преступные приказы.

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Злоумышленниками оказались заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников и командующий 1-й отдельной инженерной бригады полковник Дмитрий Марков.

Именно они непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек канала в Херсонской области, чтобы пустить днепровскую воду на территорию временно оккупированного РФ Крыма.

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Их действия негативно повлияли на водоснабжение региона, функционирование оросительной системы Херсонской области, нанесли значительный материальный ущербу для Украины и вред для окружающей среды.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что 24 февраля российские войска с применением тяжелого вооружения:

захватили административные здания и сооружения Каховской ГЭС и взяли в заложники персонал;

сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме;

разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики;

совершили ряд подрывов сооружений Северо-Крымского канала.

Обоим военным преступникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Обвинительный акт уже направлен в Жовтневый районный суд города Кривого Рога.

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