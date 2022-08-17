СБУ установила оккупантов, приказавших захватить Каховскую ГЭС и подорвать Северо-Крымский канал

17 августа, 14:29
Оккупантам вменяют нарушение законов и обычаев войны (Фото:СБУ)

Оккупантам вменяют нарушение законов и обычаев войны (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины установила хронологию и детали захвата войсками РФ Каховской гидроэлектростанции и подрыва Северо-Крымского канала.

Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Кроме того, правоохранители установили личности российских военных, отдавших соответствующие преступные приказы.

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Злоумышленниками оказались заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников и командующий 1-й отдельной инженерной бригады полковник Дмитрий Марков.

Именно они непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек канала в Херсонской области, чтобы пустить днепровскую воду на территорию временно оккупированного РФ Крыма.

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Их действия негативно повлияли на водоснабжение региона, функционирование оросительной системы Херсонской области, нанесли значительный материальный ущербу для Украины и вред для окружающей среды.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что 24 февраля российские войска с применением тяжелого вооружения:

  • захватили административные здания и сооружения Каховской ГЭС и взяли в заложники персонал;
  • сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме;
  • разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики;
  • совершили ряд подрывов сооружений Северо-Крымского канала.

Обоим военным преступникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Обвинительный акт уже направлен в Жовтневый районный суд города Кривого Рога.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Российские военные Военные преступления Северо-Крымский канал ГЭС Война России против Украины

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