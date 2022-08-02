«Обезвредить российскую ПВО — возможно». Куда РФ стягивает войска и как Украину усилят антирадарные ракеты и ATACMS — интервью с экспертом CIT 2 августа, 20:25 Эксклюзив НВ Донецкая область, август 2022 года. (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook)

Российская противовоздушная оборона — это почти лучшая часть войск РФ, но и ее Вооруженные силы Украины могут обезвредить, убежден исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Какие ракеты для этого нужны, когда территория оккупированного Крыма будет в зоне поражения Украины и на какие направления Россия перебрасывает войска, Михайлов рассказал в интервью Радио НВ.

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— Начнём с последнего обзора американского Института изучения войны. Аналитики заявляют, что Россия перебрасывает войска с севера Донецкой области на Запорожье, а затем прекращается кампания по наступлению на Славянск. Они предполагают, что будет возможность начать контрнаступление для украинских вооруженных сил на изюмском направлении. Это один тезис, который я прошу вас прокомментировать. И второй: если Россия перебрасывает войска на запорожское направление, что будет там?

— Наступление на изюмском направлении уже происходит определенными украинскими силами. Мы видим большое количество видео, где они уничтожают вражескую технику, захватывают ее, даже захватывают флаги, документы. Проблемы российских войск в этом направлении очевидны.

Мы считали, что там должно происходить российское наступление, но, как мы видим, концентрации российской техники там недостаточно даже для того, чтобы как-то успешно сдерживать украинские наступательные действия.

Группировка Запад очень пострадала в результате боевых действий еще с начала полномасштабного вторжения. А та группировка, о которой говорит украинская разведка, — это группировка Восток. Она с начала вторжения наступала на Киевщине, а затем на севере Донбасса, сейчас следует через оккупированный Крым на юг Украины. Это все еще происходит, мы до сих пор видим эти колонны, эшелоны, которые туда идут.

Мы видим технику бригады противовоздушной обороны. А поскольку бригада противовоздушной обороны — это часть армейского уровня, это говорит о том, что сейчас туда перебрасываются даже силы армии, не только отдельные подразделения этой группировки Восток. По крайней мере, частично она может быть задействована для укрепления российской группировки на правом берегу Днепра, но мы не исключаем какой-либо попытки атаковать на запорожском направлении.

Пока нет никаких подтверждений тому, что эти силы направлялись бы на запорожское направление, но определенная логика в таких действиях есть. Во-первых, запорожский фронт должен быть, по крайней мере, по мнению россиян, слабее донбасского или херсонского. Если им удастся совершить какие-то наступательные действия на северную контролируемую территорию Запорожья в сторону снабжения группировки объединенных сил на Донбассе, идущих от Запорожья… По их мнению, возможно, Украине придется задействовать резервы, предназначенные для херсонского направления, чтобы сдерживать российское наступление, как это уже было с Лисичанском.

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