Ракетный удар по многоэтажке в Одесской области: количество погибших выросло до 14, 30 пострадавших 1 июля, 06:54 По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (Фото:ГСЧС)

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Одесской области в пгт В Белгород-Днестровском районе возросло до 14.

Об этом сообщает ГСЧС.



В ночь на 1 июля оккупанты запустили ракеты по Одесской области. В результате ракетного удара произошло частичное разрушение 9-этажного жилого дома с возгоранием пристроенного к нему магазина.

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По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек.

Как сообщалось, одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд.



Кроме того, в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются.



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