Ракетный удар по многоэтажке в Одесской области: количество погибших выросло до 14, 30 пострадавших
По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (Фото:ГСЧС)
Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Одесской области в пгт В Белгород-Днестровском районе возросло до 14.
Об этом сообщает ГСЧС.
В ночь на 1 июля оккупанты запустили ракеты по Одесской области. В результате ракетного удара произошло частичное разрушение 9-этажного жилого дома с возгоранием пристроенного к нему магазина.
По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек.
Как сообщалось, одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд.
Кроме того, в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.