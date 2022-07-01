Удар оккупантов по Одесской области: вторая ракета попала в базу отдыха, погибли три человека 1 июля, 07:42 Жертвами ракетного удара оккупантов по базе отдыха стали три человека (Фото:ГСЧС в Одесской области)

В Одесской области российская ракета попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе, в результате чего три человека погибли (в том числе ребенок), еще один пострадал.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Ракетный удар зафиксировали около 01:00 ночи. В результате произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха.

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Еще одна ракета российских оккупантов попала по многоэтажному дому в Белгород-Днестровском районе. Жертвами ракетного удара стали 14 человек, еще 30 пострадали.

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