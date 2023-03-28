РФ стала чаще использовать управляемые авиабомбы: в ВСУ озвучили потребности Украины 28 марта, 15:17 Последствия обстрела Сумской области управляемыми авиабомбами (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Войска РФ стали чаще использовать управляемые авиабомбы, Украине необходимы дальнобойные средства ПВО и современные многоцелевые самолеты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Видим, что активность тактической авиации в последнее время несколько увеличилась, и есть применение не только ракет, которые могут лететь на довольно большие расстояния, но и управляемых авиационных бомб, которые противник начинает применять по фронтовым регионам», — отметил он.

Видео дня

Игнат добавил, что наиболее эффективный метод борьбы с этим на данном этапе — это отогнать российскую авиацию, которая применяет и управляемые авиационные ракеты и авиабомбы.

Он уточнил, что для атак российские оккупанты используют бомбы фаб-500.

«Это управляемые авиационные бомбы еще советских времен, которые оснащены крыльями, и летят они в цель по GPS-навигации. Российский истребитель может не заходить в зону поражения нашей ПВО и там 40−50 км к государственной границе или линии боевого столкновения может их сбрасывать», — рассказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат подчеркнул, что обычно эти бомбы неточные, поэтому очень часто они попадают по гражданским объектам.

24 марта десять российских истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.

В ночь на 28 марта войска РФ также сбросили на Белополье Сумской области авиабомбу.



